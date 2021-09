Ampliação da rede de água em Brasiléia beneficiará 3 mil famílias 

A prefeitura de Brasiléia em parceria com o governo do Acre, por meio do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), realizou na tarde de terça-feira (31), no bairro Nazaré o lançamento do programa de Instalação da Rede de Água nos Bairros Nazaré e 8 de março. Durante a ação, a prefeitura levou ações do Criança Feliz, Bolsa Família, vacinação e Imunização contra a Covid-19.

Para a presidente do Depasa é um momento de muita felicidade. “Estou muito feliz, esse é um presente não só da prefeita Fernanda é também um presente do Governo do Acre, do governador Gladson Cameli que estou aqui representando. Essa ampliação da rede de água vai beneficiar mais de três mil famílias”, informou Waleska Dessoti.

As equipes da secretaria de saúde e assistência social levaram para a comunidade atendimentos médicos, vacinação contra a Covid-19, cadastros do Bolsa Família, vacinas de rotina, tenda da beleza em parceria com a empresa WM beleza e outros serviços do executivo municipal.

Segundo Paulo Cavalcante, presidente do bairro Nazaré, falou a respeito do investimento. “É um sonho realizado para todas as famílias que moram aqui, nós temos muito a agradecer a nossa prefeita Fernanda Hassem, que é uma guerreira, e a todos vocês que estão fazendo parte desse momento tão importante para nós moradores”, ressaltou Paulo Cavalcante.

A prefeita Fernanda Hassem destacou a importância do trabalho para as famílias beneficiadas. “Dos quase 5 anos à frente da prefeitura de Brasiléia esse é um dos sonhos que nós tínhamos, trazendo dignidade para essas comunidades beneficiadas. Esse é um investimento que beneficiará mais de 3000 famílias, em uma parceria com o governo que destinou 870 mil reais e a prefeitura deu uma contrapartida no valor de R$ 200 mil reais, recursos próprios, provenientes de esforço”.

Participaram os secretários e equipe municipal, vereadores de Brasiléia, imprensa local e os moradores dos bairros beneficiados.