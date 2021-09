Indígenas fecham estrada na Capital contra o Marco Temporal

OUÇO SEMPRE OS DOIS LADOS e foi neste contexto que busquei ouvir ontem o secretário municipal de Saúde, Frank Lima, que se encontra no olho do furacão das notícias, desde que foi acusado por uma ex-servidora terceirizada da sua secretaria de assédio sexual.

Frank disse ontem ao BLOG DO CRICA que se encontra muito tranquilo, e se sente vítima de uma armação pela inveja do seu trabalho; e de uma perseguição política por parte dos vereadores Emerson Jarude (MDB) e Michelle Melo (PDT), que procuram atingir o prefeito Tião Bocalom através de ataques à sua pessoa; e também de setores da imprensa ligados ao governo do estado.

Para Frank, tudo embute uma farsa. Afirmou que, quem pediu para ser investigado foi ele, por isso não tinha motivo para pedir que a servidora que comandava as investigações fosse afastada do caso. “Ela foi afastada devido não ter seguido a orientação da Procuradoria Jurídica da prefeitura, não interferi em nada”, queixa-se Frank, para quem isso foi mal esclarecido. Disse ainda ao BLOG que está tranquilo, e pronto para responder aos questionamentos do Ministério Público.

Frank disse também estar na cara que a peça escrita feita pela servidora que o acusa, que é instruída pela vereadora Michelle Melo (PDT), foi elaborada numa redação formatada por alguém que não foi a sua acusadora. “A imprensa ligada ao governo tem me batido sem piedade, não fosse minha fortaleza já tinha sucumbido. Sou uma pessoa de bem, tenho filhas, jamais dirigi um gracejo à moça que me acusa, e a nenhuma servidora.

É uma grande mentira que existam sete mulheres me acusando de assédio. O que há no procedimento aberto pelo MP, é a acusadora dizendo que ouviu falar que outras seis mulheres também foram vítimas de assédio. A imprensa deveria informar a quem pertence a banca jurídica que defende a minha acusadora”, desabafou e desafiou Frank Lima.

O secretário se diz vítima de inveja pelo trabalho no combate ao Covid-19, reconhecido nacionalmente; por ter acabado com a fila para exames nas unidades de saúde da prefeitura, que era uma vergonha na gestão passada; e pulado de 2 mil atendimentos por dia na administração anterior para 5 mil na atual. “Tenho hoje 15 milhões em caixa para fazer obras estruturantes no sistema de saúde; comigo não tem licitação superfaturada”, assinalou.

Sobre se vai pedir afastamento da Secretaria como sugeriu o MP, disse que isso ainda não amadureceu na sua cabeça. Disse ainda ao BLOG que, na tarde de hoje, terá uma conversa clara com o prefeito Tião Bocalom, quer lhe ouvir e ser ouvido sobre o fato. “O que for melhor para o prefeito Tião Bocalom será feito”, assegurou.

Aí está o outro lado da moeda. Quem quiser que tire as suas conclusões sobre o caso. E, ponto final.

NEM QUERO TER

HÁ muitas queixas de ocupantes de cargos de confiança da PMRB, de que a imprensa bate no prefeito Bocalom e no secretário Frank Lima, por não haver contrato com a mídia. É uma bobagem, se há divulgação é em cima de fatos. Conheço o Bocalon bem mais de 20 anos; e eu, por exemplo, nunca lhe pedi nada e nem ele me ofereceu neste período. E, mesmo que viesse agora me prometer parceria jornalística, seria algo que não aceitaria. Quero independência. O Bocalom lá, e eu aqui no BLOG.

AGIRAM ACERTADAMENTE

OS VEREADORES agiram certo ao não admitir a abertura do processo de impeachment do prefeito Bocalom. Como me posicionei, não se pode banalizar o impeachment.

MENOS ARROGÂNCIA E MAIS HUMILDADE

NÃO pense o prefeito Tião Bocalom que, os que tomaram posição contra o seu impeachment (até adversários) avalizam a sua gestão nestes oito meses (que é capenga). Passou por um perrengue que, se não trocar a arrogância pela humildade, terá ainda muitos percalços a enfrentar. O impeachment não foi aprovado por falta de embasamento jurídico. Bote isso na sua cabeça dura.

RELAÇÃO DE PAZ

O SECRETÁRIO da SEINFRA, Sirleudo Alencar, explicou ao BLOG que não prometeu ao governador Gladson Cameli convencer o prefeito Mazinho Serafim a lhe apoiar; e que, o que houve foi buscar uma ação conjunta do governo e prefeitura em Sena Madureira, para obras na cidade.

PRÓXIMA ENTREVISTADA

A deputada federal Vanda Milani (PROS) será a entrevistada de amanhã no “Boa Conversa”, no ac24horas. É a última das candidatas mulheres ao Senado a ser entrevistada a expor a candidatura.

MENOS POR BANDALHEIRA

NÃO TENHO nem medo de errar: a oposição pode pegar o prefeito Tião Bocalom em qualquer falha, menos na de fazer bandalheira com os recursos da PMRB.

PODE CONFERIR

OS LÍDERES religiosos evangélicos nacionais e do estado, que hoje endeusam o presidente Bolsonaro, são os mesmos que endeusavam o Lula quando estava no poder.

ARROCHA, BOLSONARO!

ALÉM de permanecer no vermelho, a energia elétrica dará mais um pulo este mês, foi anunciado ontem. O gás deve subir na primeira semana de setembro. Não duvidem se vier junto o reajuste no preço dos combustíveis. Vamos para as ruas dia 7 de Setembro protestar pelo voto impresso, queda dos ministros do STF, pela volta da ditadura militar, e Mito, Mito, Mito… Né?

ALGUÉM ESTÁ SEGURANDO?

OS CARGOS comissionados da PMRB lançaram a frase “deixa o homem trabalhar”, referindo-se ao prefeito Bocalom. E, tem por acaso, alguém lhe segurando?

PEGOU MAL

PEGOU mal muito mal, nada acrescenta à boa política, a impressão de camisetas sugerindo metralhar os petistas, defesa feita pelo Bolsonaro, quando visitou o estado.

NADA DECIDIDO

O PREFEITO Tião Bocalom mandou ontem mensagem ao BLOG garantindo que não tomou nenhuma decisão sobre afastar o secretário de Saúde, Frank Lima, como quer o MP. “Estou aguardando a análise jurídica. Tenho até quinta-feira para tomar a decisão”, me disse o Bocalom.

PODE DISPUTAR A SÃO SILVESTRE

COMENTÁRIO ontem de um amigo deputado da base do governo: “o secretário Nenê Almeida pode até não melhorar os índices da agricultura, mas como tem andado muito, pode como compensação disputar a São Silvestre”.

LEI DO MURICI

A Márcia Bittar não está errada, quando diz que vai disputar a vaga do Senado sem olhar para os concorrentes. Na política, é a Lei do Murici, cada um que cuide de si. Até porque o eleitor é quem vai decidir.

FRASE MARCANTE

“VEMOS só os outros envelhecer”. (André Malraux).