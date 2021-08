Ninguém acerta as seis dezenas e prêmio da Mega-Sena vai a R$ 34 milhões

O deputado estadual Jenilson Leite ( PSB) está cumprindo agenda na cidade de Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá, ao lado ex-prefeito do município e vice-governador, César Messias, com o objetivo de ouvir as demandas da população para formular propostas que possibilitem a construção de um Acre futuramente.

Logo pela manhã deste sábado (14), o deputado e o ex-prefeito tomaram café da manhã no Mercado do Peixe, depois foram conversar com os trabalhadores da feira do agricultor.

“Estamos fazendo essas visitas para ouvir o que a população pensa para o desenvolvimento do nosso estado e quais medidas podemos tomar. Aqui na feira, a maioria das pessoas retiram daqui a única fonte de renda da família , ou seja, venda de hortaliças, de pescado, outros trabalham vendendo carne. É um local movimentado , com muita gente batalhadora e que precisa cada vez de uma atenção especial dos nossos governantes. No sentido de oferecer melhores condições de trabalho para que a renda familiar melhore ainda mais”, disse o deputado.

Jenilson e César Messias também visitaram o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima (Progressistas). Eles foram recebidos na residência do chefe do executivo municipal. Na oportunidade falaram de política , do trabalho no combate à pandemia da Covid-19. Leite colocou o mandato à disposição do prefeito para ajudar a população do município.

O deputado também visitou o ex- presidente da Câmara de Vereadores, Romário Tavares. Ainda no sábado, Jenilson se reuniu o Sargento Adonis Souza, candidato a prefeito derrotado em 2020.