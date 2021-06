Prefeitura culpa governo por equívoco em não vacinar público de 40 a 44 anos no Palácio

Um card divulgado pela prefeitura de Rio Branco na noite desta quinta-feira, 18, gerou revolta na população, com idade a partir de 40 a 44 anos, que foram em busca da vacinação contra a Covid-19, na sexta-feira, 18, na tenda em frente ao Palácio Rio Branco.

Ocorre que na quinta (17), a prefeitura informou no card a ampliação da faixa-etária da vacinação para pessoas com idade a partir de 40 anos, a partir desta sexta-feira (18), nos 14 pontos na capital, incluindo, a tenda do governo, só que o Estado não recebeu as doses para esse público, tendo doses apenas para o público de 45 a 49 anos. O resultado foi insatisfação e muitas críticas por parte de populares pela manhã desta sexta.

Acontece que a vacinação foi ampliada para pessoas com 40 a 44 anos, porém a imunização para esse público está sendo realizada somente nas Uraps ou na Policlínica Barral y Barral.

Ao ac24horas, Carol Parente, responsável por coordenar a vacinação na tenda do governo do Acre, afirmou que o Estado pactuou com o município a vacinação do público de 45 a 49 anos apenas, e não do público de 40 a 44 anos. Segundo ela, o governo poderá realizar a vacinação desse público, porém a Prefeitura terá que enviar doses para essa faixa-etária.

“Em pactuação com o município, fechamos que seria 45 anos a 49 anos, porque eles estavam fazendo de 50 a 54 anos, e a gente baixou para 45 e eu não sei o que houve ao certo e estamos tentando resolver essa situação, que o município baixou para 40 anos. Infelizmente, temos doses apenas para 45 a 49 anos, pode ser que mais tarde tenha vacinação para esse público de 40 anos, no entanto, a orientação para as pessoas que tenham menos de 45 é que procurem uma das URAPs ou a Policlínica Barral y Barral”, explicou.