PF prende peruanos com 6 kg de cocaína no Aeroporto Internacional de Rio Branco

O deputado Gerlen Diniz (Progressistas) pediu fiscalização na prefeitura de Sena Madureira durante a sessão virtual da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira, 16.

De acordo com o parlamentar, a principal avenida da cidade foi gasto R$1 milhão para revitalização. “Se for ver, tem uma piscina no meio e o mesmo se deu com o porto, construído sobre areia”, disse. Essa obra, diz Gerlen, custou R$500 mil.

Ele disse ter visto a carta encaminhada pela prefeitura à empresa que realizou a obra do porto “quase pedindo desculpas”, lamentou.

A reforma na prefeitura nunca teve placa de informação, mas chegou a ele a notícia de que custou R$170 mil.

“Precisamos que Ministério Público vá a Sena Madureira, Tribunal de Contas também”, disse.

“Sena Madureira não aguenta mais”, completou, criticando também o inchaço da máquina pública, cujo objetivo é controlar o voto das pessoas. “O recurso está sendo dragado.

A cidade está esburacada e a culpa é sempre de terceiros. Os trabalhadores sofrem com o peleguismo sindical. Sindicato virou puxadinho da prefeitura”, denunciou o progressista.