Mais de 580 bacharéis de direito fizeram provas do Exame de Ordem no Acre

De um total de 655 inscritos, 585 compareceram ao local de aplicação das provas do Exame de Ordem da OAB do Acre, aplicadas no último domingo (13).

A prova, necessária para habilitar os bacharéis de direito a atuarem na área, foi aplicada no Centro Universitário Estácio Unimeta.

O presidente da Comissão, Fábio Santos, ressalta a importância da assistência à aplicação da prova junto à FGV Conhecimento, responsável pela organização e gestão de exames, concursos e avaliações para a administração pública e setor privado.

“Fizemos o acompanhamento e fiscalizamos o cumprimento das medidas de segurança no local. Além disso, manifestamos apoio aos candidatos que aguardam ansiosamente sua carteira da OAB”.

De acordo com o edital Exame de Ordem Unificado, o resultado preliminar da 1ª fase será divulgado no dia 2 de julho, enquanto entre os dias 3 e 5 do mesmo mês será aberto o prazo de recursos. O gabarito definitivo será divulgado no dia 14 de julho, junto com o resultado final da 1ª fase (prova objetiva). Para quem for aprovado, a previsão de divulgação dos locais da prova prático-profissional (2ª fase do Exame de Ordem) é no dia 3 de agosto, já que a prova ocorrerá cinco dias depois, dia 8.