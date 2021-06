Jorge Viana diz que tira no bom humor obsessão de Bittar contra ele

O ex-senador Jorge Viana (PT) falou ao ac24horas na manhã desta terça-feira, 15, sobre as declarações do senador Márcio Bittar (MDB), exibido no Boa Conversa na noite desta segunda-feira (14).

Na entrevista, Bittar afirmou que Viana é seu principal adversário político e comentou sobre as críticas feitas pelo petista sobre a construção da estrada ligando Cruzeiro do Sul à Pucallpa, no Peru. O emedebista garantiu que vai se empenhar para que Jorge Viana não volte a ser eleito no Acre.

Em resposta a Bittar, Jorge Viana afirmou que a população se encarregará de dar a resposta no ano que vem ao se referir às eleições.

“Eu tiro no bom humor essa obsessão. Tô de paz com a vida e mesmo nesse momento de pandemia eu tô com fé em dias melhores. Na última eleição, as pessoas votaram com raiva, mas na próxima vão votar com o coração querendo segurança, experiência e querendo líderes na condução do processo seletivo. Sem comentários, essa obsessão contra mim de querer me derrotar, a população do Acre já viram o meu trabalho e certamente se encarregarão de dar a resposta”, afirmou.

“Mas acho bom que ele esteja correndo… Adoro correr! Faz bem pra saúde e pra mente… tomara que melhore a mente dele”, acrescentou.