“Jorge Viana foi o melhor governador da história do Acre”, diz Sanderson Moura

Funcionários da empresa Rio Branco Forte que presta serviço à Secretaria Estadual de Educação, denunciaram ao ac24horas que estão com quase 90 dias sem receber, muitos já se encontram em desespero, sem saber o que fazer.

De acordo com os denunciantes, a empresa tem cerca de 40 servidores que trabalham principalmente no serviço de transporte de mesas, carteiras escolares e merenda para escolas do interior do estado.

“Alguns de nós estão passando necessidade. Já vamos para três meses sem receber e isso não é correto. Nós falamos que íamos fazer greve e nos ameaçaram de demissão. O que a empresa diz é que o Estado não faz o repasse”, afirma um dos servidores.

O ac24horas procurou a empresa que confirmou o atraso no pagamento. “Não tiramos a razão dos servidores. Realmente, estamos devendo dois meses de salários, abril e maio. O que houve é um atraso como todo mundo sabe por parte do governo desde o início do ano. O governo está com problemas técnicos, mudando a gestão e isso afeta diretamente as empresas. Infelizmente, nós não temos fluxo de caixa para fazer o pagamento antes de receber esse repasse. A informação que temos no momento é que pelo menos uma de nossas notas vai ser sanada na semana que vem e possamos dar alívio ao pessoal”, diz Cosmo Izidorio, gerente de recursos humanos da empresa.

Cosmo diz que a empresa não ameaçou os servidores de demissão. “Isso não é verdade, até porque nós não temos autonomia sobre os funcionários. Todos têm seus chefes em seus setores e volto a dizer que a empresa entende a reclamação”.

A reportagem procurou a Secretaria Estadual de Educação, que afirmou que as empresas que estão sem pendências, o repasse está sendo normalizado. Em relação a empresa Rio Branco Forte, a assessoria da SEE ficou de fazer um levantamento da real situação da empresa.