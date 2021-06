Comerciantes estimam aumento de vendas para o Dia dos Namorados

Foto: Sérgio Vale/ac24horas.com

Ao menos 72,5% dos empresários do comércio da capital acreana esperam níveis superiores de vendas neste Dia dos Namorados, quando comparado aqueles alcançandos nos meses anteriores de 2021. As informações são de pesquisa realizada pelo Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC, por meio do Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Acre (Ifepac) entre os últimos dias 2 e 4 de junho e, ao todo, foram entrevistados 80 estabelecimentos comerciais de Rio Branco.

Os motivos para o crescimento, segundo os que acreditam nesta hipótese, são perspectivas quanto aos benefícios decorrentes da reunião de fatores positivos, como injeção de recursos nos orçamentos da população e aumento da confiança frente à pandemia da Covid-19.

Para os entrevistados, a rapidez e agilidade no atendimento do cliente, especialmente no que se refere ao processo de vendas via online, representa a estratégia para 33%. O estudo observa também 11%, que devem investir mais em anúncios dos produtos de comercialização das lojas. Porém, a maior proporção do comércio local, de 46%, deve adotar modelos de promoções mais atrativas, trabalhar com frete grátis e dar mimos para cliente. Por fim, 10% não revelam sobre estratégias para aumento das vendas do Dia dos Namorados.

Com relação a valor médio de vendas por cliente, 84% do comércio local estima ser abaixo de R$200, aí incluídos 51,2%, com gastos de até R$100 e 32,5%, entre R$101 a R$199. Os dados da pesquisa apontam também 10% do comércio, que espera vender a preços unitários entre R$200 a R$300, e 6,3%, acima de R$300.

Para 41% dos empresários do comércio, os valores acima estimados são superiores ao valor médio de vendas por cliente com gastos para a data no ano passado. Outros 36% afirmam o contrário, e 23% admitem a expectativa de valor igual ao alcançado por venda para a data no ano passado.

Além disso, segundo 55% dos empresários do comércio local, o desemprego na economia representa o principal fator passível de limitar vendas para o próximo Dia dos Namorados. Dentre outros, seguem preços e endividamento da população, a falta de dinheiro em circulação no mercado é visto por 21% como um fator limitante de vendas.

Além disso, a experiência de 79% dos empresários do comércio de Rio Branco assegura que as vendas do Dia dos Namorados são para uso pessoal do presenteado. A exceção de 11%, que admitem não saber, e outros 10%, que opinam que os produtos vendidos data têm características de uso residencial.

Preparo do mercado de Rio Branco para o Dia dos Namorados

Segundo o levantamento, 58% dos empresários do comércio já vem se preparando para o movimento de vendas esperados para o Dia dos Namorados, considerando a necessidade de equilíbrio com o nível da concorrência instalada. Porém, 30% afirmam sobre “pouco preparo” e outros 12% se mostram alheios a essa questão.

A pesquisa também avalia a intenção de recebimento do valor dos produtos vendidos e, para 54% do comércio, o recebimento parcelado é preferível haja vista estimular aumento de vendas. Outra parcela de 46% vai preferir mais recebimentos à vista.

Quanto à possibilidade de contratação temporária para a data, apenas 5% dos empresários se mostraram abertos; a maioria, de 85%, não mostra disposição e, 10%, admite que talvez abra para contratação da natureza.

Com informações da Fecomércio.