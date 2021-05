Secretária adjunta de Turismo de Cruzeiro do Sul foi exonerada após ser presa em operação da PF

Foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira, 27, a exoneração da secretária adjunta de Turismo e Empreendedorismo da prefeitura de Cruzeiro do Sul, Suzana Farias, presa pela Polícia Federal na última terça-feira,25, durante a deflagração das Operações Jumper e Súplica. A prisão é provisória com prazo de 5 dias.

É a segunda pessoa da gestão do prefeito Zequinha Lima, investigada pela PF a ser exonerada. O secretário de Administração, João Pereira, também foi exonerado. O afastamento dele das funções públicas foi determinado pela justiça federal.

Suzana foi secretária de Meio Ambiente na gestão dos ex-prefeitos Ilderlei Cordeiro e Clodoaldo Rodrigues e estava na gestão de Zequinha desde janeiro. Ela também trabalhou na ONG CBCN, que atuava em Cruzeiro do Sul antes da FCCV, fundação investigada pela Polícia Federal na Operação Jumper.

A prefeitura de Cruzeiro do Sul não emitiu nota sobre a prisão da secretária adjunta Suzana Farias nem sobre a investigação ao secretário de Administração João Pereira.

O prefeito Zequinha Lima se manifestou sobre as operações da Polícia Federal afirmando que considera fundamental a investigação, já que busca trabalhar com honestidade e transparência. “Os maiores interessados que se investigue, somos nós mesmos. Faremos tudo que estiver ao nosso alcance para ajudar a justiça a elucidar essa questão. Nós acreditamos na política séria é feita com o intuito de cuidar da cidade e das pessoas. Agora, a busca pela transparência e pelo uso correto do dinheiro público é algo que não abrimos mão. Espero que se investigue e que logo tenhamos uma conclusão rápida de todos os fatos. Ninguém é culpado de véspera e ninguém está acima da justiça”.