Vai sobrar dinheiro na eleição de 2022!

Pode faltar dinheiro para tudo. Universidades, combate ao coronavírus, ajuda emergencial, recuperação de ramais e estradas, hospitais, escolas, creches, saneamento básico, fazer o senso.

Pode ter gente desempregada vivendo abaixo da linha da miséria, até morrendo de fome, mas dinheiro para as eleições do ano que vem não vai falar. Esse já está seguro, previsto no Orçamento.

Tem candidato ao Senado, por exemplo, que sabe que não ganha, mas o dinheiro tem. Brasília é a Serra Pelada dos políticos.

Consta que um deputado federal terá cerca de R$ 2 milhões de reais ou mais para gastar na campanha. “Democracia custo caro”, argumentam. Pois é, a corrupção é mais cara ainda. Para um candidato ao Senado, a previsão é acima de R$ 5 milhões.

A disputa por siglas partidárias, na verdade, não é pela nomenclatura, mas pelo dinheiro que será utilizado nas campanhas para despesas comuns, desvios e compra de votos. Depois da eleição, como sempre acontece, quando o TSE, TRE, MP e a Polícia Federal descobrirem os esquemas vem a resposta:

“Não temos nada a esconder, a nossa prestação de contas foi aprovada pela Justiça Eleitoral”. isto, até que venha a próxima eleição. No meio de uns mil, um acaba sendo cassado ou punido. Como disse, até que chegue a próxima eleição.

“A função da militância não é só resistência, é ensinar também.” (Juliette, BBB 21).

. Exclua o advogado Sanderson Moura de qualquer patifaria política; sua pretensão ao Senado é legítima, íntegra, democrática e visa o bem comum.

. O prefeito Tião Bocalom está certíssimo como gestor público; o mundo todo é que está errado!

. Acontece!

. Jéssica Sales (MDB) deve disputar uma vaga ao Senado ou ser vice na chapa com o governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA).

. Nesse caso, o deputado Roberto Duarte poderá disputar uma vaga na Câmara Federal.

. O vereador Arnaldo Barros está sempre no pé da obra, junto do povo.

. Quase todos os vereadores serão candidatos a deputado estadual na próxima eleição.

. “Eu quero jogar com sorte, eu quero jogar com azar, eu quero jogar com o que tiver aqui para jogar, menos com a vida de ninguém.”

. Mais uma da Juliette!

. O Neymar Jr. não produz nada, só joga bola! O homem é oco, só casca!

. É como o vento que só venta, ou como a galo que só “galeja”; ou como o sapo que só sapeia.

. Falta o Aírton Senna; quem o conheceu sabe do que se fala aqui!

. Eleitor reclamando que prefeito na sua cidade mente, mas mente que é uma coisa horrível…

. Voto nele de novo!

. “Presidente municipal diz que Mailza é candidata ao Senado”; e precisa?

. Recado para os concorrentes dentro do governo.

. Acontece que Senado é cargo majoritário; o governador Gladson Cameli pode ter o apoio de Mailza, Márcia Bittar e até da Vanda ou quem mais aparecer na fita.

. Ôxi!

. Jorge Viana é candidato ao Senado para ajudar o Lula a governar o Brasil de novo; talvez até ser ministro.

. Seria um bom ministro!

. Antes, porém, Jorge e Lula precisam ganhar a eleição.

. Derrotar o JB não será fácil coisa nenhuma; o homem é carne de pescoço numa eleição.

. Bom dia!