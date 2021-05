Furto de R$ 70 mil do Caixa Aqui em Porto Walter suspende pagamento do Bolsa Família

Bandidos furtaram cerca de R$ 70 mil do único Caixa Aqui que funciona no município de Porto Walter na madrugada dessa terça-feira (18). O Caixa Aqui é instalado dentro d uma loja de roupas. Depois de arrombado, o cofre onde estava o dinheiro foi deixado em uma praia e localizado na manhã de hoje.

Já o dinheiro não foi encontrado e ninguém foi preso por enquanto. A polícia militar segue as buscas pela região. “Um suspeito já foi identificado e uns objetos recuperados. A equipe ainda segue em diligencias”, explicou o comandante do 6° Batalhão , tenente-coronel Evandro Bezerra.

Como é época de pagamento do Bolsa Família, uma fila se forma no local, mas segundo a gerente da loja, Euziane Almeida, que é irmã da proprietária, não há como fazer atendimento do Caixa Aqui. Além de não haver dinheiro, as instalações estão muito danificadas.

Com relação às roupas, o prejuízo não foi avaliado. A gerente conta que há alguns dias, homens haviam sondado funcionários sobre o local onde o dinheiro era guardado.

Dia 26 de abril, ladrões levaram R$ 21 mil do Caixa Aqui de Marechal Thaumaturgo. Durante a fuga de barco pelo Rio Juruá, foram abordados e presos por equipes do Comando de Operações Especiais – COE da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul e do BOPE de Rio Branco. R$ 11 mil foram recuperados pela PM.