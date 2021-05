Acusado de assaltar casa de PM no Acre é preso ao trabalhar em hospital no RJ

Fonte: Jornal O Dia

A Polícia Civil prendeu, nessa segunda-feira, 17, um homem acusado de roubar uma casa de um policial militar no estado do Acre. O bandido foi detido em um hospital de Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, após participar de uma cirurgia como instrumentador, profissional responsável por preparar e fornecer o instrumental e material cirúrgico ao médico ou auxiliar durante uma operação.

O acusado foi preso em cumprimento de um mandado de prisão expedido pela Justiça do Acre. O caso aconteceu em 2013. Segundo as investigações, um bandido entrou na casa do PM, rendeu a esposa e filha da vítima, além da babá. Na ocasião, o criminoso levou a arma de fogo do policial militar, um aparelho de telefone celular, um relógio de pulso, uma aliança, um cordão de ouro, videogame, uma câmera fotográfica digital, uma bolsa e um título de eleitor. O acusado preso, de acordo com os agentes da 21ª DP (Bonsucesso), deu carona para o bandido que efetuou o assalto.

O caso foi registrado, os agentes realizaram diligências e identificaram os suspeitos. O criminoso preso estava foragido no Rio de Janeiro, onde trabalhava como instrumentador profissional. Após ser detido, o acusado confessou o crime. Ele foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.