Cruzeiro do Sul segue com 8 leitos de UTI desocupados e não registra óbito por Covid-19

Nesta quinta-feira, 29, das 20 Unidades de Terapia Intensiva do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul, 12 estão ocupadas, com 8 disponíveis, mesmo número registrado ontem.

Nas últimas 24 horas não houve nenhuma morte na Unidade hospitalar e nenhuma alta médica.

Do total de 56 pacientes do Hospital, 44 estão na clínica. Dos 12 doentes da UTI, 2 são de Cruzeiro do Sul, 5 de Tarauacá, 2 de Feijó, 1de Mâncio Lima, 1 de Eirunepé e 1 de Envira, as duas últimas são cidades do Amazonas.