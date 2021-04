Porto Walter sai na frente na recuperação de ramais

Com a chegada do verão Amazônico, a prefeitura de Porto Walter é a primeira do Acre a iniciar a recuperação dos ramais em 2021. Os trabalhos já começaram nesta quarta-feira, 28, pelo Ramal da Vitória.

O prefeito César Andrade pretende melhorar as condições de trafegabilidade de todas as vias vicinais do município, serviço que será executado com recursos próprios e contrapartida do governo do estado, por meio do Programa Ramais do Acre.

Relacionado

“Temos que estimular a agricultura familiar facilitando o escoamento da produção dos itens agrícolas, investindo nas mãos de quem quer plantar, produzir, colher e vender”, disse o prefeito, que acompanhou o início dos serviços.

Serão recuperados quase 90 km de ramais, entre eles o da Gleba Minas, Besouro, Rio Juruá Mirim, Sebo, Areia, São Francisco, Vitória, Pimenta, Alto Juruá, nos limites com Marechal Thaumaturgo, onde se concentram os trabalhos do programa luz para todos.

Os trabalhos serão executados pela secretaria de Obras, Viação e Urbanismo seguindo o cronograma firmado entre o prefeito e representantes dos produtores. Com os serviços, a Prefeitura beneficiar diretamente mais de 2000 pessoas que utilizam as vias vicinais.

“Todo o maquinário da prefeitura passou por manutenção, e substituição de peças e acessórios”, salienta o prefeito.