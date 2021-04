“Não tenho nada a esconder”, diz Zen sobre CPI ampliada da Educação

O ex-secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) e atualmente deputado estadual, Daniel Zen (PT), afirmou que não há problema nenhum os interlocutores do Palácio Rio Branco trabalharem para criação de uma segunda Comissão Parlamentar de Inquérito (CP) da Educação com período estendido, já que o requerimento petista foca investigação nos anos de 2019 e 2020.

Para membros da base governista, a proposta é criar uma CPI mais ampla para investigar desde o tempo que o PT esteve no poder, podendo chegar até mesmo no período em que o parlamentar petista esteve à frente da SEE, entre os anos de 2011 e 2014.

Ao ac24horas, Zen destacou que já teve a sua vida de gestor revirada várias vezes por órgãos de controle como o Tribunal de Contas do Estado (TCE) e que não há problema em uma investigação.

“Por mim, podem apurar o período em que fui Secretário. Já tive a vida virada do avesso dezenas de vezes, desde que assumi o meu primeiro cargo de ordenador de despesas, aos 26 anos de idade. Não tenho nada a esconder ou a temer”, disse Zen.