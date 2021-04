Jovem se envolve com mulher de presidiário e é executado a tiros em residência no Bom Jesus

O jovem Luiz Antônio Saraiva Pereira, de 19 anos, foi executado a tiros no final da tarde desta terça-feira, 20, dentro de uma residência localizada, na Travessa Biribá, no bairro Bom Jesus, região da Vila Acre, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Luiz estava em casa, quando dois homens não identificados chegaram em um veículo Ford Fiesta de cor preta, desceram e em posse de uma arma de fogo, invadiram a residência e efetuaram vários tiros na direção do jovem que foi atingido com sete projeteis em várias partes do corpo. Após a ação os criminosos fugiram no veículo.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer por Luiz que já se encontrava morto.

A área foi isolada para os trabalhos do perito em criminalística. A Polícia Militar fez patrulhamento na região em busca de prender os criminosos, mas ninguém foi encontrado.

O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavérico. O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa.

A polícia informou a reportagem do ac24horas que o crime foi motivado por Luiz ter se envolvido com uma mulher de um presidiário.