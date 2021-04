Incêndio de grandes proporções atinge estande de tiros do batalhão do Exército

Na noite desta terça-feira, 13, a guarnição de incêndio do 1º batalhão foi acionada para realizar um combate a incêndio no estande de tiro do 4º Batalhão de Infantaria e Selva do Exército Brasileiro – 4º BIS, localizado no bairro Bosque.

Os bombeiros militares chegaram rapidamente no local onde observaram que os pneus que ficavam empilhados e serviam como barreira haviam incendiado após um treinamento de tiro, com munição traçante.

Durante a ocorrência, foi solicitado apoio a equipe do 3º batalhão em virtude do tempo de combate que durou cerca de 2 horas, nesses casos, há o revezamento dos bombeiros militares que atuam na linha de frente.

Como o terreno e a localização era de difícil acesso para as viaturas de combate, foi necessário utilizar uma grande quantidade de mangueiras em linha reta e aproximadamente 4.500 litros de água.

Após o combate foi realizado o rescaldo a fim de evitar uma possível reignição das chamas.