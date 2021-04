Mailza Gomes confirma envio de R$ 500 mil para a Cultura no Acre

Para fortalecer a cultura no Estado, a senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) garantiu uma emenda de R$ 500 mil reais para a Fundação Elias Mansour (FEM). A confirmação foi feita pela parlamentar ao presidente Manoel Pedro, o Correinha, em reunião hoje pela manhã na sede da instituição.

“Fortalecer o acesso à cultura é uma das minhas prioridades, e para isso sigo comprometida em enviar recursos para potencializar o fazer cultural dos nossos artistas acreanos. Fiquei muito feliz em ver quanta coisa bacana está sendo produzida de poesia, música, vários tipos de arte mesmo com a pandemia. A emenda já está garantida e em breve, disponível. Sigo comprometida em garantir mais recursos para potencializar o fazer cultural dos nossos artistas acreanos. Viva a arte e sua capacidade de melhorar o país e nosso estado”, disse a senadora.

O presidente Correinha comemorou a conquista do recurso. “Agradeço muito a senadora pela visita. Pra gente e pra cultura acreana é muito importante. Ela foi a única que teve a sensibilidade e o carinho de colocar recursos para a FEM. Com essa emenda parlamentar, vamos reformar o Parque Elétrico da Usina de Arte João Donato e comprar equipamentos de mídia para aplicar novos cursos de audiovisual”, disse o presidente Correinha. A Usina João Donato compõe o conjunto de espaços culturais públicos do Acre sob responsabilidade da Fundação Elias Mansour.

Na ocasião, Mailza foi presenteada com as obras: “Formação Histórica do Acre”, do Leandro Tocantins, “Ditirambo”, um livro de sonetos e poesias de Jackson Viana – funcionário da FEM – e um portfólio com obras de artistas visuais acreanos. A senadora também conheceu a exposição do 7° Salão Hélio Melo de Artes Visuais com mais de 150 obras de artistas do Acre e municípios do interior, sob curadoria de Glicério Gomes. A mostra será aberta ao público dia 10 de abril seguindo todos os protocolos de segurança contra Covid-19.

Correinha ressaltou ainda a parceria da FEM com o Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica do Acre (IEPTEC), que também oferece cursos de formação. “Queremos artistas empreendedores e juntas as duas instituições, temos muito a oferecer para a sociedade”, finalizou.