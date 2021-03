Óleo de soja sobe 137% em um ano no Acre e se torna um dos vilões da cesta básica

Quem é habituado a fazer compras deve ter tomado a mesma compreensão ultimamente. Com a quantia que se fazia a feira para a família há um ano atrás, agora se leva muito menos para casa. Em um ano, o preço do litro de óleo de cozinha subiu significativamente. Antes era possível encontrar o produto nas prateleiras dos supermercados pelo valor de R$ 3, 25. Atualmente, o preço gira em torno de R$ 7, 69. Um aumento de 137%.

O preço já esteve mais alto alguns meses atrás, quando ficou acima de R$ 8 reais.

Esta é uma constatação que tem impacto no orçamento familiar de milhares de acreanos que estão tendo mais dificuldades para se alimentar.

Outros produtos se destacam na elevação no preço dos alimentos. Carne, leite e arroz são alguns dos exemplos. Mas no Acre o produto que subiu ainda mais do que no restante do país foi o óleo de cozinha, presente no preparo dos alimentos em quase todas as residências acreanas.

De acordo com o doutor em economia da Universidade Federal do Acre (UFAC), Carlos Estevão Ferreira, no Acre, o aumento do óleo de cozinha foi acima da média nacional. “De acordo com o IBGE o óleo de soja na média nacional aumentou 104%, já a inflação no setor de alimentos no país foi de 14%, enquanto o índice geral no Brasil foi de cerca de 5%”, explica.

O economista conta ainda que a falta de um índice de inflação local dificulta o levantamento do aumento real dos preços no Acre. “Com certeza o óleo de soja e outros alimentos aumentaram muito mais que a inflação. Observo que não temos cálculos da inflação exclusivamente para o Acre, o que seria o ideal”, analisa.