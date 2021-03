Semana do Consumidor começa oficialmente nesta segunda com promoções de até 80%

A acreana Raissa Barbosa apareceu aos prantos nos stories de seu Instagram, na noite deste sábado (13), para finalmente desabafar sobre o por que ela não mora com o filho de 11 anos. A ex-Fazenda já vinha sendo questionada pelos fãs sobre o assunto há um tempo, mas só agora resolveu explicar todo imbróglio familiar que envolve alienação parental, ameaças e agressões físicas.

“Na época em que eu morava com o pai dele, ele me batia muito, me espancava e depois pedia desculpa. Era abusivo da pior espécie. Me enganava, mentia, me traía, fazia várias coisas e eu sempre chamava a polícia pra ele, fazia boletim de ocorrência e nada acontecia. Aí a gente teve o Felipe e nos 13 primeiros dias do meu resguardo da cesárea ele me bateu porque eu queria ir pra escola estudar e pedi pra ele ficar com a criança e ele não quis. Ele me bateu, eu saí correndo, chamei a polícia, tentei fazer B.O, mas sempre a polícia ia lá, ia embora e nunca dava nada”, conta a ex-Miss Bumbum.

Segundo Raissa, após uma dessas agressões, a sogra pediu para tomar conta do menino por dois dias para que ela se acalmasse e desde então nunca mais conseguiu pegar a criança de volta. “A mãe dele pediu pra ficar com o Felipe dois dias e disse ‘vem buscar depois quando estiver mais calma’. Quando eu voltei dois dias depois, eu voltei com meu tio e minha avó. Ele (o ex) estava com um facão grande e me ameaçou e não me deixou levar meu filho. Todas as vezes que eu ia pegar meu filho ele me ameaçava, corria atrás de mim, me batia, me agredia, eu sempre chamava a polícia e de nada adiantava. Até que um dia eu não fui mais, estava cansada de apanhar”, diz a modelo, que garante ter se arrependido dessa decisão.

“Me arrependo, porque eu não pude cuidar do meu filho. E eu não tinha ninguém pra me dizer que ninguém podia tirar um filho de uma mãe. Minha mãe também tinha medo do pai do meu filho, todo mundo tinha medo dele, porque ele era muito agressivo. Meu filho foi acabando ficando lá, porque o pai dele me batia e me agredia. O pai do meu filho fala pro meu filho que eu não gosto dele, que eu abandonei ele, um monte de coisa ruim de mim”, afirma.

Ainda de acordo com Raissa Barbosa, agora o ex vem tentando atingi-la desde que criou uma conta no Instagram para o filho. “Agora ele está usando o Instagram da criança pra falar. É por essas e outras que eu não queria que ninguém soubesse o Instagram do meu filho e nem sigo a conta dele. Agora ele (o ex) está usando o Instagram do meu filho pra coisa ruim”, conta a ex-Fazenda, que mostrou prints do filho questionando por que ela não o segue no Instagram.

“Eu não sei o que eu faço. Isso é alienação parental, gente. Ele faz isso há muito tempo com a criança. Eu não queria que ele tivesse Instagram. Da outra vez que ele teve Instagram eu consegui excluir porque fui eu quem criei a conta. A única coisa que posso fazer é pedir a um advogado pra que ele não tenha a conta porque eu não autorizo”, garante.

Por fim, ela diz que o ex-companheiro vem usando o menino e pediu aos fãs que denunciem o perfil da criança, que na verdade vem sendo utilizado pelo pai. “Minha mãe me contou que quando eles estavam lá no meu apê gravando pro Youtube do Felipe, o Felício praticamente obrigou o menino a gravar, porque ele não queria gravar. Ele está usando o menino e eu não posso fazer nada. Eu só peço que vocês não compactuem com isso, não sigam a conta dele, porque eu não autorizo que ele tenha Instagram. Eu peço que vocês denunciem a conta dele, porque ele só tem 11 anos e não tem idade pra ter Instagram. Ele está respondendo os fãs de forma grossa, não é a criança quem está fazendo isso, é o pai dele”.

