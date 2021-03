Acre recebe 15 toneladas em doações da Cruz Vermelha Brasileira

Pela primeira vez uma aeronave modelo KC-390 da Força Aérea Brasileira esteve em solo acreano. Ela foi responsável pelo transporte de 15 toneladas em doações da Cruz Vermelha Brasileira, de um total de 50 toneladas que serão destinadas ao estado.

O Tribunal de Justiça do Acre é o responsável em coordenar toda a operação de recebimento, armazenamento, separação e distribuição da doação. Para isso, foi montada uma grande força tarefa, com o apoio do Exército Brasileiro, por meio do 4º Batalhão de Infantaria de Selva (4º BIS).

A carga chegou na tarde de ontem em Rio Branco, e na manhã desta quinta-feira, 11, a presidente do TJAC, desembargadora Waldirene Cordeiro, fez o recebimento oficial junto ao capitão do Exército, Torres de Melo, e a procuradora-geral do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Katia Rejane.

“Esse é um momento que exige a união de todos. O Poder Judiciário está empenhando, por meio de seus servidores e magistrados, a colaborar no que for possível para ajudar todos que foram impactados com a crise que assola o estado. Agradecemos muito a todo o trabalho e parceria da Cruz Vermelha Brasileira, e a todas as pessoas e empresas que estão ajudando o povo do Acre”, disse a desembargadora Waldirene Cordeiro.

A primeira remessa de doações contém equipamentos de proteção individual (EPI), medicamentos, material de limpeza e de higiene pessoal, repelentes e itens de desinfecção, que serão destinados aos municípios atingidos pelas cheias dos rios.

O coordenador de Gestão de Riscos e Desastres, Leonardo Ali, frisou que a missão da Cruz Vermelha Brasileira é levar ajuda humanitária e atuar em apoio aos poderes públicos. “Esperamos que essa ajuda, possamos minimizar e atenuar o sofrimento da população acreana”, disse.

A procuradora-geral, Katia Rejane, ressaltou que “o MPAC fica extremamente grato por mais essa contribuição que a campanha SOS Acre recebe, agora vindo da Cruz Vermelha, que é referência em socorro voluntário no Brasil. Essa iniciativa vai ajudar milhares de pessoas que precisam de auxílio nesse momento e em nome do MPAC eu gradeço imensamente à instituição e ao Tribunal de Justiça, que tem sido um aliado muito importante da nossa campanha”, disse a PGJ.

Distribuição

A entrega das doações será feita de acordo com dados coletados, por meio da Associação dos Municípios do Acre (Amac) junto a Defesa Civil de cada lugar, e informações também da equipe do Governo do Estado, que atua em outras ações, por meio da Defesa Civil do Estado e Secretaria de Assistência Social dos Direitos Humanos e Política para as Mulheres (SEASDHM), para que não haja sobreposição de ações.

Essa primeira remessa transportada pela Força Aérea Brasileira, foi solicitada pelo TJAC e Cruz Vermelha, com a intermediação feita pela senadora Mailza Gomes, e os deputados Federais, Perpétua Almeia e Alan Rick.

A campanha

A ação faz parte da campanha SOS Acre, realizada pelo Ministério Público do Acre, em parceria com o Tribunal de Justiça do Acre.

Enquanto o TJAC fica à frente de toda a logística dessa e outras doações que estão previstas chegar em Rio Branco, a Associação do MPAC, a Ampac, tem feito o gerenciamento dos recursos financeiros das doações em conta bancária.

As doações financeiras são utilizadas para a aquisição de alimentos, material de limpeza e de higiene pessoal, colchões e outros itens, que são entregues nos municípios por promotores e juízes que atuam em cada cidade, com apoio da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.

Como ajudar

A campanha para doações em produtos/bens, coordenada pelo Tribunal de Justiça do Acre, continua. Para fazer sua doação basta entrar em contato pelo telefone DDD (68) 99603-5568.

A doação por meio de transferência bancária, pode ser feita pela conta abaixo:

Agência: 2359-0

Conta Corrente: 14.300-6

PIX: 63.598.899/0001-40 (número do CNPJ)