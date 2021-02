Gladson viaja para Brasília e deve retornar ao Acre ao lado de Bolsonaro com lote de vacinas

Em visita à Câmara de Rio Branco, o secretário de Zeladoria Joabe Lira, explicou na manhã desta terça-feira, 23, os atrasos em relação aos pagamentos dos trabalhadores que realizam as limpezas das ruas na capital, que resultaram em protestos no início do mês de fevereiro.

Segundo Joabe Lira, em nenhum momento houve atraso dos salários dos terceirizados, já que a Prefeitura teria até o 10º útil para repassar o dinheiro às terceirizadas que pagam os colaboradores.

“Os trabalhadores têm vínculo com as terceirizadas que prestam serviço lá e, naquele momento, a zeladoria não devia para nenhuma empresa. No contrato, a Zeladoria tem até o 10º décimo útil para fazer o pagamento. Então, estávamos todos dentro do prazo”, afirmou.

Em outro trecho, Joabe afirmou que a gestão de Socorro Neri (PSB) realizou os pagamentos fora do termo de referência. Ele ressaltou que os pagamentos feitos foram encaminhados à Procuradoria Geral do Município (PGM) para analisar se houve qualquer indício de irregularidades.

“Os contratos dizem que o pagamento era por m² e foi realizado por postos de trabalho, ou seja, pessoas nas ruas. Quando ocorreu isso, houve uma divergência de valores, as empresas foram comunicadas e essa parte que estava em divergência nós fizemos o pagamento, mas mesmo assim estávamos dentro do prazo de pagamento. Nós constatamos que o pagamento era feito por postos de trabalho, por trabalhador, ocorre que o termo de referência do contrato prevê que a Zeladoria tem que pagar por m² e esse procedimento infelizmente, não era feito, em desacordo com o que prevê o termo de referência”, afirmou.