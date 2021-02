Rio Abunã sobe e causa preocupação a moradores de bairros baixos de Plácido

Um idoso que morava em situação de rua na capital acreana morreu por atropelamento na noite do último sábado, 20, próximo ao Igarapé Judia, na BR-364, no bairro Belo Jardim, região do Segundo Distrito de Rio Branco. O homem ainda não teve o nome identificado pela polícia.

Informações de policiais que atenderam a ocorrência afirmam que a vítima estava sob efeito de álcool quando subiu na proteção metálica que divide as duas pistas e teria se jogado na frente de um veículo modelo Gol, de cor prata que transitava na BR-364 no sentido bairro-centro.

Com impacto, o idoso bateu fortemente no capô e no para-brisa do veículo e caiu na pista. O condutor parou aproximadamente 30 metros à frente e prestou socorro ao idoso.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local, a vítima já se encontrava morta.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos de perícia, e em seguida a ocorrência foi passada para a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame cadavérico e identificação.

O veículo foi removido e, em seguida, a BR foi liberada para tráfego. O condutor do veículo foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos e em seguida liberado.