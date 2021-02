Mega-Sena, concurso 2.346: ninguém acerta as seis dezenas e prêmio vai a R$ 42 milhões

cheia do Rio Iaco impacta diretamente no bloqueio da BR-364 no sentido Cruzeiro do Sul. Na noite deste sábado, 20, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez um comunicado onde reitera que o trecho da rodovia, no quilômetro 281, inundada pelas águas do Igarapé Cajazeiras, permanece interditado e pede para que a população não se dirija ao local.

De acordo com Carlos Moraes, superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a equipe do órgão trabalhou até a madrugada deste domingo, 21, mas não foi possível concluir o serviço. “Trabalhamos até às 3 horas da manhã, quando acabou a pedra e tivemos que suspender os serviços. Já tem mais pedra em trânsito e tão logo chegue vamos retomar os trabalhos ainda hoje”.

Por conta da demora na liberação do tráfego provocada pelo aumento do volume de água sobre a pista, centenas de veículos que estavam no local desistiram da viagem e retornaram aos seus destinos de origem. A maior preocupação é com os caminhões que transportam cargas perecíveis.