O Ministério Público Federal, Estadual, a PF, PC e demais órgãos de combate à corrupção não podem recuar, muito menos esmorecer com tudo o que está acontecendo com a Lava Jato, por conta da revelação das gravações entre a força tarefa e o Sérgio Moro.

É o que os políticos corruptos querem. Aproveitam-se do momento para colocar todo o combate à corrupção no mesmo balaio de erros cometidos pelo ex-juiz e os procuradores do Paraná.

Os políticos querem ir à forra contra o MPF e o MPE. Infelizmente com apoio do governo federal e do Centrão (da corrupção) que vê em Sérgio Moro seu principal adversário em 2022. Destruindo a Lava Jato, destroem o político Moro e, com ele, o combate à corrupção. Se o ex-juiz e procuradores erraram, que paguem pelo erro.

É bom lembrar que a corrupção praticada no governo do PT era uma realidade crua e nua como é real no atual governo, em estados e prefeituras. Se as instituições recuarem, os políticos corruptos avançam como gafanhotos em uma lavoura.

Aliás, calamidades públicas e a enxurrada de recursos propiciam o desvio como a Polícia Federal comprova em diversas operações por todo o país. A população deve perfilar ao lado das instituições que tentam limpar toda a sujeira de suas engrenagens.

“Quando os justos triunfam há grande alegria. Mas quando é gente corrupta que sobe na vida, cada um procura esconder-se para se abrigar”. (Prov. 28:12)

. A população anda de paciência curta com tanta crise. Pandemia, dengue, desemprego, fome.

. Viraliza nas redes sociais os discursos do general Heleno contra o “Centrão”; eram virulentos.

. Olhando para o governo Bolsonaro vemos o que Lula fez de bom e de ruim na relação corrupta com o Centrão.

. O Centrão é como os bancos: está tudo dominado.

. Colega jornalista, afeito a reflexões, telefona do seu bunker contra a Covid-19 e pergunta:

. “Meu caro, você sabe quem são os empresários mais ricos dessa cidade e desse estado?

. Citei alguns nomes: fulano, beltrano, sicrano…

. Não meu caro, os mais ricos são os bancos; estão todos encalacrados neles, empresas, carros, casas…tudo pertence aos bancos.

. Conversamos por mais meia hora sobre a utopia de um dia ir morar na beira do mar em uma cidade tranquila, com uma boa praia, um quiosque com peixe, sucos e etc…

. Pois é!

. O governador Gladson Cameli coloque as barbas de molho com alguns de seus mais fiéis aliados.

. A pressão está aumentando!

. PT, PSB, PSOL e PCdoB estarão juntos de alguma maneira em 2022.

. Dizem que o atual presidente da Câmara federal, deputado Lira, prometeu voltar com as coligações proporcionais.

. É o estopim para a revolução.

. Bom dia!