Equipe de Zequinha se reúne para prestar assistência aos alagados em Cruzeiro do Sul

O prefeito Zequinha Lima e o vice-prefeito Henrique Afonso se reuniram no início da manhã deste sábado, 13, com as equipes da prefeitura de Cruzeiro do Sul para acionar a sala de situação, montada para prestar assistência as famílias desabrigadas com a cheia dos rios. Na sexta-feira,12, foi registrada a subida repentina do Igarapé Santa Rosa e do Rio Liberdade, desabrigando pelo menos dez famílias nas duas localidades.

O prefeito Zequinha Lima enfatizou que as equipes já estão preparadas, e atentas para uma possível cheia do Rio Juruá, para que possam prestar toda assistência necessária as famílias que precisarem.

“Já tínhamos montado a sala de situação, e estamos de prontidão caso o Rio Juruá volte a encher, para dar a assistência necessária para as famílias. Ontem recebemos essa triste informação do transbordamento repentino no Rio Liberdade e do Santa Rosa, que desabrigou algumas famílias. Estamos indo nas comunidades verificar de perto a situação”, enfatizou o prefeito Zequinha.