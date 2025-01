TJAC convoca estagiários na área de Direito para Rio Branco e Plácido de Castro

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Presidência do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) tornou pública a convocação de acadêmicos aprovados no processo seletivo simplificado. Na edição n° 7.697 do Diário da Justiça (págs. 20 e 21) desta quinta-feira, 9, está disponível o Edital n.° 09/2025, com a convocação de cinco estudantes para Rio Branco e o Edital n.° 21/2025, para Plácido de Castro.

Veja a lista de Rio Branco:

Veja a de Plácido de Castro:

As candidatas e candidatos devem enviar para o e-mail [email protected] a documentação exigida no prazo de cinco dias úteis. A Gerência de Desenvolvimento de Pessoas (Gedep) informa que a entrega de documentos para realização de cadastro no Tribunal é de grande importância para garantir a comunicação assertiva e agilizar o contato com os candidatos à medida que surgirem vagas para lotação dos estagiários nas unidades.

Confira a documentação exigida:

CPF e RG;

Declaração ou Atestado de Frequência da Instituição de Ensino Superior (atualizada);

Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, disponibilizada no site www.tjac.jus.br;

Comprovante de residência contendo o CEP;

1 (uma) foto 3X4;

PIS/PASEP/NIT;

As pessoas com deficiência devem apresentar atestado médico;

Declaração Pessoal de que não possui outro vínculo de estágio e que dispõe de horário compatível com o expediente forense;

Título de eleitor e comprovante de regularidade com a Justiça Eleitoral.

Certidão de Nascimento e CPF dos dependentes (caso seja casado, RG e CPF do cônjuge).

A documentação solicitada deverá ser original

Fonte: Ascom/TJAC