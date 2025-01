Os “caças níqueis” do PT salvaram vidas!

O deputado federal José Adriano (PP) que assumiu o cargo após a eleição de Gerlen Diniz (PP) como prefeito de Sena Madureira, tem a intenção de propor à bancada federal do Acre - composta por três senadores e sete deputados federais - uma unidade de propósitos para todas as emendas parlamentares destinadas ao desenvolvimento do estado. Além disso, Adriano, que preside a Federação das Indústrias do Acre e trabalha em colaboração com as Federações do Comércio e da Agricultura, bem como com a Confederação das Associações Comerciais, busca ampliar o debate e estabelecer um pacto de desenvolvimento estratégico com o governo estadual e todas as prefeituras. O parlamentar acredita que ações isoladas dispersam recursos e prejudicam obras fundamentais para o desenvolvimento. Para ele, a formação de parcerias entre governo, prefeituras...