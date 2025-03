Para Mailza, pesquisas não definem nada!

Para quem entra em uma disputa eleitoral as pesquisas são muito importantes, mas não definem o jogo. Como diz o adágio popular: “O que vale mesmo é o voto na urna”.

Para o grupo que apoia o nome da vice-governadora Mailza Assis (PROGRESSISTA), ela será candidata ao governo mesmo que as pesquisas não lhe sejam favoráveis até o início da campanha, quando o jogo realmente vai começar.

“Em 2020, por exemplo, o prefeito Tião Bocalom começou a campanha com apenas 4,5%, a prefeita Socorro Neri era a segunda colocada e o professor Minoru disparado à frente; o Bocalom venceu. Na última eleição o Marcus Alexandre liderava, o Bocalom foi reeleito no primeiro turno”, afirmou um dirigente do PP.

Segundo ele, durante o processo eleitoral qualquer diferença pode ser revertida. Além disso, pesquisas feitas para consumo interno do PP, já indicam um crescimento significativo de Mailza Assis no interior e na capital. “Estamos no rumo certo”, concluiu.

“O mesmo STF que um dia inocentou o Collor, o Lula e tantos outros, fará o mesmo um dia com Bolsonaro”. (Professor Ricardo, um aposentado)

. Aliando-se ao governo, o MDB estaria traindo os que confiaram no partido em todas as últimas eleições.

. É algo a se pensar!

. Escolher entre dois ou mais candidatos bolsonaristas para se aliar não será uma decisão fácil.

. Existem processos na vida que quando se perde é que se ganha.

. Há um caminho a ser percorrido até o poder; subir o Everest de helicóptero é diferente de escalar.

. Consta que alguns dos novos vereadores estão tendo um choque de realidade; é a fase mais difícil.

. Geraldo Mesquita Júnior, Raimundo Angelim, Binho Marques, Marcus Alexandre, Tião Bocalom (entre outros) começaram suas campanhas eleitorais bem abaixo nas pesquisas eleitorais…

. Os números eram totalmente desfavoráveis.

. A pessoa que dá as cartas no jogo de baralho é chamada de carteador.

. Ele é responsável por embaralhar as cartas e distribuí-las aos outros jogadores.

. Pois é, as cartas estão com o governador Gladson Cameli |(PP).

. Dias nervosos em algumas secretarias?

. Os deputados Roberto Duarte (Republicano) e Eduardo Veloso (União Brasil) peregrinando pelo Vale do Acre.

. Mara Rocha divulgando nas redes sociais os R$ 30 milhões de uma emenda para ajudar pessoas com câncer.

. Na verdade, na verdade o ex-presidente Bolsonaro ferrou muita gente com palavras, guerras políticas desnecessárias e sonhar com a volta do regime militar no país.

. Uma loucura total, como dizia o Raul.

. Mesmo assim muita gente o segue por ser contra o Lula, a esquerda e a corrupção praticada no governo do PT como o mensalão e o petrolão.

. “Todo o poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido”, da sessão acredite se quiser.

