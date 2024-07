Pesquisa TV Gazeta põe Bocalom e Marcus empatados no 1º e 2º turno

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Instituto Real Time Big Data, contratado pela TV Gazeta/Rede Record, divulgou nesta terça-feira, 30, novos números da disputa eleitoral em Rio Branco bem diferentes das pesquisas recentes divulgadas pelo Instituto Delta que davam ampla vantagem para o candidato do MDB, Marcus Alexandre.

No levantamento estimulado, o candidato a reeleição Tião Bocalom (PL) aparece com 39%, seguido pelo emedebista Marcus Alexandre com 37%. O ex-deputado Jenilson Leite (PSB) aparece com 9% e na quarta posição surge Emerson Jarude com 4%. Nulos e brancos registraram 6% e não sabem ou não responderam marcaram 5%. Com base na margem de erro de 3 pontos percentuais, Bocalom e Marcus estão tecnicamente empatados.

Já na pesquisa espontânea, Bocalom aparece com 17% e Marcus tem 15%. Minoru Kinpara, Socorro Neri, Jenilson Leite e Emerson Jarude aparecem com 1%, cada um. Outros candidatos somados chegam a 3%. Nulos e brancos tem 14% e não sabem ou não responderam tem 47%.

No quesito rejeição, Bocalom aparece com 40%, seguindo por Marcus que tem 39%. Jenilson tem 8% e Jarude 6%. Não sabem ou não responderam tem 7%.

Na simulação de segundo turno, Bocalom e Marcus aparecem empatados, ambos com 42%. Nulos e brancos tem 7% e não sabem e não responderam registrou 9%.

A pesquisa ouviu 800 eleitores entre os dias 27 e 29 de julho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiabilidade é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral com o número AC-06210/2024.