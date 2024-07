Após mais de um ano, morte de cadela em clínica tem acordo na justiça

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A publicitária e influenciadora acreana Maykeline Maia usou as redes sociais para anunciar um acordo com a clínica veterinária Lyon.

Maykeline denunciou o hospital veterinário, responsável pelo procedimento cirúrgico, em maio do ano passado pela morte de sua cadela, Sasha (relembre o caso aqui).

A publicitária processou a clínica e também foi processada pela instituição, que pediu R$ 20 mil por danos morais, por conta da publicação em postagens na internet.

No vídeo, Maykeline afirmou que aceitou um acordo com a clínica durante audiência de conciliação. “Nós melhoramos de todas as formas, eu processei e fui processada, mas entramos em um acordo. Uma das coisas que mais me tocou foi quando o Stênio disse que o quadro clínicos que operou a Sasha nenhum permanece no Hospital. Entramos em um acordo para o bem, ao invés de ficar eternamente nisso, decidimos ajudar a causa animal”, afirmou.

O Hospital Veterinário foi representado pelo advogado Stênio Soares. “A gente conseguiu conciliar, ela ouviu e pude também ouvi-la. Hoje, as pessoas vão perguntar quem ganhou, mas não houve isso, vamos nos unir e ajudar a causa pet”, disse.

Sem mencionar valores, Maykeline e Stênio anunciaram que serão destinados recursos para Organizações Não Governamentais que trabalham com a causa animal em Rio Branco.

Veja o vídeo: