Publicitária é processada por hospital veterinário onde sua pet morreu após cirurgia

De janeiro a maio deste ano os consumidores do Acre foram alvo de 3.352 tentativas de fraude ao realizarem algum tipo de transação. As fraudes pelo meio telefônico são as mais comuns. Os dados são do Indicador de Tentativas de Fraude da Serasa Experian, indicador que mensura as tentativas de fraudes feitas ao consumidor. É resultado do cruzamento do total de consultas de CPFs efetuado mensalmente à base de dados da Serasa Experian pela estimativa do risco de fraude. Os números mostram que, no mês de maio, o Rio Grande do Norte sofreu 2.908 investidas de criminosos a fim de fraudar empresas por meio do roubo de identidades dos consumidores. Na análise por estados da região Nordeste, a Bahia registrou o maior número (11.288) e Sergipe o menor (1.648). Na...