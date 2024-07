Militar que morreu estava trabalhando no aeródromo de Santa Rosa do Purus

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Foi trabalhando nas obras de readequação e ampliação da pista do aeródromo do município de Santa Rosa do Purus (AC), que o 3º sargento Paulo Toshio Yamashiro, de 23 anos, foi atropelado por uma motoniveladora da própria unidade militar. Ele morreu horas depois no hospital da cidade.

Segundo o comando do 7° Batalhão de Engenharia e Construção (BEC), ele foi abalroado por uma motoniveladora no final da tarde desta quarta-feira, 17. Morreu durante a madrugada desta quinta-feira, 18, na unidade hospitalar de Santa Rosa.

Anúncios

O 7º BEC instaurou um Inquérito Policial Militar, a fim de apurar as circunstâncias do acidente e informou que está adotando todas as medidas cabíveis para o translado do corpo e apoio à família do militar.

“No dia 17 de julho 2024, por volta das 17h30, no destacamento da Operação Alto Purus, localidade onde este Batalhão está realizando os trabalhos de readequação e ampliação do aeródromo, no município de Santa Rosa do Purus–AC, ocorreu um acidente envolvendo um militar do Batalhão e um equipamento de engenharia (Motoniveladora). Na ocasião, após levantamento inicial e sumário, constatou-se que o militar foi abalroado pela Motoniveladora, sendo socorrido e conduzido prontamente ao Hospital da Cidade de Santa Rosa do Purus–AC.

Foram realizados contatos para a evacuação aeromédica por meio de aeronaves militares do 4° BAvEx (4° Batalhão de Aviação do Exército), do 7° COMAR (7° Comando Aéreo Regional-FAB) e junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Acre, a qual preparou um avião do SAMU para a evacuação para Rio Branco que seria realizada a partir das 5h da manhã, por motivo de segurança aérea. No entanto, por volta das meia-noite do dia 18 julho, recebemos a triste notícia que o militar veio a óbito.

Informo que o 7º BEC instaurou um Inquérito Policial Militar, a fim de apurar as circunstâncias do acidente e está adotando todas as medidas cabíveis para o translado do corpo e apoio à família do militar”, cita a nota da Seção de Comunicação Social do 7º BEC.

O corpo do militar foi resgatado na manhã desta quinta-feira em Santa Rosa, por um avião da empresa Ortiz, que presta serviço para o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde- Sesacre e levado para Rio Branco.

Sesacre explica

Enquanto o militar estava no Hospital, a equipe solicitou uma aeronave do SAMU para transferi lo para Rio Branco, o que não foi possível, segundo a Sesacre, por ser no período noturno. Por meio de Nota a Sesacre esclarece a situação.

“A Secretaria de Estado de Saúde vem a público esclarecer os motivos pelos quais não foi possível enviar uma aeronave para o transporte do paciente vítima de acidente em Santa Rosa do Purus. Foi solicitado uma aeronave do estado para o transporte do paciente. No entanto, as aeronaves não são homologadas para realizar voos noturnos. Mesmo com a tentativa de iluminar a pista com carros, as aeronaves não poderiam alçar voo e realizar o trajeto sem autorização judicial. Além disso, a regulação entrou em contato com Manaus–AM, em busca de uma aeronave homologada para voos noturnos. Contudo, a única disponível estava sem o tanque, e o processo para inserção do mesmo demoraria cerca de 6 horas, o que inviabilizaria o transporte em tempo hábil. A melhor alternativa foi o atendimento do paciente pela unidade mista de saúde do município. A Sesacre reitera seu compromisso com a saúde e segurança da população”.