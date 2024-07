Militar morre atropelado por maquinário do 7° BEC no interior do Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O 3º sargento Paulo Toshio Yamashiro, de 23 anos, que fazia parte da unidade do 7º Batalhão de Engenharia de Construção (BEC) de Santa Rosa do Purus, interior do Acre, morreu na madrugada desta quinta-feira, 18, ao ser atropelado por uma motoniveladora da própria unidade militar. O comando do Batalhão publicou uma nota de pesar em que lamenta o ocorrido.

“Os integrantes do Batalhão Barão do Rio Branco e família militar solidarizam-se com os familiares e amigos do sargento Paulo Toshio Yamashiro, e expressam as mais sinceras condolências pela perda, agradecendo a dedicação e o trabalho prestado ao Exército Brasileiro, em especial 7° BEC”, diz a nota.

O militar chegou ao Hospital de Santa Rosa com vida. A direção da unidade hospitalar pediu uma aeronave, via Tratamento Fora do Domicílio (TFD), para transferir Paulo Toshio para Rio Branco. Mas, segundo relatos, nem o avião e nem o helicóptero da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) foram ao município.

“A Sesacre não mandou o avião para resgatar. O BEC iluminou toda a pista com os carros que tinha, para o avião pousar, porém, não veio”, citou um morador de Santa Rosa, que não quis se identificar ao ac24horas.

Por meio da Assessoria de Comunicação, a Sesacre diz que as aeronaves não foram enviadas por se tratar de período noturno.

“Segundo a coordenadora do Samu, Necila Fernandes, foi sim solicitada a aeronave do Estado para o transporte do paciente, contudo, as aeronaves do estado são não homologadas para fazer transporte no período noturno. Mesmo com carros fazendo iluminação da pista, elas não poderiam levantar voo e fazer o trajeto sem autorização judicial. A regulação chegou a solicitar ajuda de Manaus (AM) para conseguir uma aeronave, contudo, a única que estava homologada para o voo noturno estava sem o tanque e demoraria cerca de 6 horas para fazer a inserção, ou seja, não ia adiantar nada”, disse a assessoria de comunicação da Sesacre.