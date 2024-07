TJAC promove Mutirão de Conciliação com participação da Uninorte

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em parceria com a Uninorte, promoverá o Mutirão de Conciliação, campanha voltada à solução negociada de processos judicias.

A campanha ocorrerá neste mês, de 15/07/2024 a 31/07/2024, e será uma boa oportunidade para estudantes e ex-estudantes que possuem débitos junto à instituição.

A presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargadora Regina Ferrari, idealizou a iniciativa e reuniu-se com representantes UNINORTE para qualificar mais de 1.500 processos para o mutirão .

Como participar

As negociações serão virtuais e ocorrerão por meio da plataforma Google Meet, iniciando às 07:00 horas.

Clique no link para acessar o WhatsApp destacado pelo TJAC para promover as conciliações com a agilidade e segurança. Tudo sem precisar sair de casa.

