Ana Maria Braga passa perrengue com brincadeiras no Mais Você: ‘Tudo errado’

Ana Maria Braga precisou abusar do jogo de cintura no Mais Você desta terça-feira (9). A apresentadora recebeu a repórter Ju Massaoka para o quadro Feed da Ana e, juntas, elas testaram algumas brincadeiras que fazem sucesso na internet. Só que, ao vivo na Globo, nenhum dos experimentos deu certo.

Os problemas começaram quando as duas testaram um jogo em que uma bexiga é colocada dentro de uma caixa de papelão e, com palitos de churrasco, os jogadores tentam estourá-la –sem saber onde na caixa ela está. Só que Ana Maria e Ju praticamente acabaram com os espetos e não conseguiram encontrar o balão.

A situação fugiu tanto do controle que a apresentadora e o Louro Mané brincaram que ficariam no ar até o Jornal Nacional até alguém explodir a bola inflável. “Ainda bem que ninguém está com pressa hoje”, ironizou a loira, em referência à grade modificada da Globo por causa do futebol.

Foram quase oito minutos apenas espetando palitos em um papelão até que Ana Maria se frustrou, foi até a frente da caixa e incentivou o público a usar uma fita adesiva dupla face para manter a bexiga no lugar –já que a usada pelo matinal insistia em fugir da caixa.

Depois, Ju Massaoka ensinou a amiga a fazer um aviãozinho de papel diferenciado, que supostamente voaria mais longe. Mas o experimento também não deu certo: Ana ficou frustrada com a distância percorrida pelo seu avião e ainda reclamou que alguém da produção pisou no papel depois. “Ah lá, todo mundo pisou no avião!”, lamentou. “Já era! Eu ia pedir para jogar de novo”, completou o Louro Mané.

Para completar a trinca de fracassos, as duas ensinaram a fazer uma bolha de sabão mais resistente, que não estouraria com tanta facilidade. Nada feito. As bolas explodiram no primeiro contato com o braço de Ju –na teoria, elas deveriam aderir à roupa da jornalista sem se romperem.

Foram tantos erros na sequência que o papagaio sugeriu que o Feed da Ana deveria ser rebatizado e passar a se chamar Falha Nossa, em referência ao quadro do Vídeo Show (1983-2019) que mostrava os erros nos bastidores.

As gafes levaram o Mais Você para os assuntos mais comentados do X nesta terça-feira. Os internautas se divertiram ao ver que as coisas podem dar errado até na Globo e elogiaram o bom humor da apresentadora.

“Foi bom ver que as brincadeiras podem dar errado. Pelo menos a Ana está fazendo algo incomum na TV, algo próximo a vida real e que pode não dar certo”, elogiou César Latter. “Brincadeiras à parte, a Ana Maria está de parabéns, pois a TV é muito programada e combinada… É gostoso ver algo que ‘não deu certo’, a vida real é assim”, continuou.

“Estou adorando o programa! As coisas darem errado, na TV, trazem um sentimento de empatia, de real, de surpresa. Eu acho que o importante é tentar, rir, se divertir, fazer a sua parte. E lidar com esse sentimento de frustração. Amei!”, falou Claudinha RM.

“Esse Feed da Ana… A produção tá sacaneando a Ana Maria, deram três experimentos que não deram certo na mão dela (risos). Tô mais rindo que tudo nesta manhã de feriado!”, escreveu Ben da Carlos. “Tá dando tudo errado”, riu Kaio Sam. “Tô passando mal de rir”, completou Igu Mood.