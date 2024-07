Após comentário, Bocalom dispara contra Jorge Viana: “deixou Acre no atraso”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, enviou ao ac24horas na noite desta segunda-feira (1) uma resposta a uma fala do ex-governador e ex-senador do Acre, Jorge Viana, que afirmou que Bocalom é um horror nas ações e só fala bobagens.

A discussão acontece depois que, na manhã desta segunda (1), o prefeito Tião Bocalom discursava no auditório da Federação das Indústrias do Acre – FIEAC sobre a necessidade do apoio aos pequenos produtores. Em certo momento, Tião disse que a falta de ações do poder público local estão por trás da forte dependência da população em problemas sociais como o Bolsa Família. “Essa tal de floresta não nos deu nada, só deu miséria. O povo que mora na floresta está aí todo lascado, dependendo de Bolsa Família. As outras gestões não tinham compromisso nenhum com a zona rural, porque a riqueza se multiplica no campo, é lá que você planta”, apontou.

Horas mais tarde, no X, Jorge Viana comentou a fala do prefeito dizendo: “Esse é o prefeito de Rio Branco… Uma das capitais da Amazônia. É um horror nas ações e só fala bobagens. Pobre Acre!”.

Nesta noite, Bocalom reagiu à crítica de Jorge Viana e apontou o modelo de conservação de floresta consolidada no governo de JV, apelidado como “Florestania”, como razão do atraso econômico vivido pelo estado. “A ‘florestania’ dele que atrasou o Acre. Hoje os produtores voltaram a produzir, as empresas ganham dinheiro e estão chegando novos investidores!”, afirmou.

Para provar seu ponto, Bocalom citou ainda que o ex-governador agora tem plantação de café, embora quando tenha sido governador, segundo o prefeito, nunca deu incentivos aos produtores do setor. “Se eu só falo bobagem, por que ele, agora está plantando café? Eu sempre incentivei. E ele, que já foi prefeito de Rio Branco e governador do Acre, quando incentivou?”, disparou.