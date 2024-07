Jorge Viana rebate Bocalom sobre preservação da floresta: “só fala bobagens”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O ex-governador do Acre e ex-senador Jorge Viana usou a rede social X para criticar as falas do prefeito de Rio Branco Tião Bocalom proferidas na manhã desta segunda-feira (1), de que a floresta em pé gerou miséria a produtores da zona rural, e que a incapacidade do poder público local gerar soluções econômicas apoiou a dependência de mais de 40% da população ao programa Bolsa Família, do Governo Federal.

A fala do prefeito Tião Bocalom aconteceu durante discurso na abertura de um workshop que debateu questões econômicas no âmbito do município, no auditório da Federação das Indústrias do Acre – FIEAC.

Anúncios

De acordo com o prefeito, Rio Branco precisa deixar de depender de transferência de recursos federais para obter crescimento econômico, apostando numa evolução do pequeno produtor. “É vergonhoso uma capital onde 40% de sua população depende do Bolsa Família. Isso mostra a incapacidade do poder local de não criar oportunidade para que o setor privado crie renda. Esse é o grande desafio da nossa gestão”, afirmou o chefe do executivo municipal.

Ao longo de sua fala, Tião Bocalom citou ainda que gestões anteriores sucatearam os apoios aos pequenos produtores, e defendeu que a floresta em pé não gerou o ciclo econômico esperado sequer para os produtores rurais. “Essa tal de Floresta não nos deu nada, só deu miséria. O povo que mora na floresta está aí todo lascado, dependendo de Bolsa Família. As outras gestões não tinham compromisso nenhum com a zona rural, porque a riqueza se multiplica no campo, é lá que você planta”, apontou.

Em uma reação à fala do prefeito, Jorge Viana compartilhou a notícia veiculada pelo ac24horas e comentou: “Esse é o prefeito de Rio Branco… Uma das capitais da Amazônia. É um horror nas ações e só fala bobagens. Pobre Acre!”.