Veja 5 atividades gratuitas na Capital do Acre

Viajar com pouco dinheiro é totalmente possível e pode se tornar uma experiência incrível. Muitas cidades brasileiras oferecem uma variedade de atividades de graça que são tão boas quanto as pagas.

Nesse post, vamos mostrar 5 atividades gratuitas para aproveitar tudo o que há de bom em Rio Branco e ter uma experiência memorável sem precisar abrir a carteira. Não deixe que o orçamento apertado o impeça de viajar!

Como chegar em Rio Branco?

Para quem tem um orçamento apertado, a melhor forma de chegar a Rio Branco é sem dúvidas por meio rodoviário.

O terminal, embora não tão conectado como o de outras capitais do Norte do Brasil, oferece passagem de ônibus para rio branco acre de vários municípios do interior do estado, estados vizinhos e até outros países da América do Sul, como Peru e Bolívia.

Localizado bem no centro da cidade, na Rua Palmeiral, 350 o Terminal Rodoviário Internacional oferece guichês para compra de passagem para ônibus, e fácil deslocamento para hotéis, comércios, pontos de interesse e para o Terminal Urbano de Rio Branco, de onde é possível pegar um ônibus para outros bairros.

Descobrindo Rio Branco de graça

Rio Branco, a capital do Acre, é uma cidade cheia de história, cultura e muita mas muita natureza. E o melhor de tudo é que é possível aproveitar muitas dessas riquezas sem gastar nada.

Confira abaixo algumas dicas para explorar a cidade de graça e tornar sua viagem inesquecível.

Dar um passeio no Horto Florestal

Um local perfeito para quem ama natureza é certamente o Horto Florestal, um grande parque urbano com trilhas, academias, campo de futebol, parque infantil, áreas para piqueniques e até um laguinho para relaxar.

O espaço, o mais antigo parque público de Rio Branco, é bem arborizado e oferece sombra e tranquilidade em meio ao agito da cidade. O Horto Florestal funciona diariamente das 5h às 20h e é um ótimo lugar para relaxar, dar um passeio e aproveitar de um dia tranquilo.

Conhecer o Centro Cultural Lydia Hammes

Para quem gosta de uma dose de história e cultura durante as férias, o Centro Cultural Lydia Hammes é uma parada obrigatória.

Localizado bairro Aeroporto Velho, no centro de Rio Branco (é nomeado assim em referência ao primeiro aeroporto do estado), o espaço oferece exposições de arte, fotografia eventos culturais diversos e atividades voltadas à formação cultural da comunidade local.

A entrada, de graça, e é uma excelente oportunidade para aprender mais sobre a cultura acreana e apreciar o talento dos artistas locais.

Observar a biodiversidade amazônica no Parque Zoobotânico

O Parque Zoobotânico é um dos lugares mais bonitos de Rio Branco e oferece uma oportunidade incrível para estar em contato com a natureza.

O parque, uma extensão da Universidade Federal do Acre, é uma área de conservação que abriga diversas espécies de vegetação e animais (como macacos e serelepes) da região amazônica. Passear por suas trilhas e serrapilheiras é uma ótima maneira de conhecer a fauna e a flora locais bem de perto, além de ser uma experiência relaxante e educativa.

A entrada é gratuita, e o parque é ideal para um passeio em família ou para quem gosta de caminhadas ao ar livre. No entanto, é importante levar em consideração que as estradas são de chão até o local de entrada e que as áreas destinadas à alimentação tem seu funcionamento de acordo com o funcionamento da UFAC (de segunda à sexta).

Caminhar pelo calçadão da Gameleira

A Gameleira é uma área histórica de Rio Branco situada às margens do Rio Acre. É um local de grande importância cultural, onde é possível observar as tradicionais casas de madeira e aproveitar de uma bela vista do rio, principalmente durante o pôr do sol.

Caminhar pela Gameleira é como fazer uma viagem no tempo, revivendo parte da história de Rio Branco.

É também um ótimo lugar para tirar fotos para as redes sociais e apreciar a paisagem. A Gameleira possui várias opções gastronômicas como bares e lanchonetes, mas leve em consideração que só abrem durante uma parte da tarde.

O calçadão é um dos pontos mais frequentados pelos moradores locais, o que o torna um ótimo lugar para observar a vida cotidiana de Rio Branco, ouvir o sotaque acreano e até fazer novas amizades.