Presidente do Tribunal de Justiça assume governo do Acre

A presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargadora Regina Ferrari, assumiu oficialmente o governo do Estado neste domingo, 23, em razão das ausências do governador Gladson Cameli, da vice-governadora Mailza Assis e do presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado estadual Luiz Gonzaga.

Enquanto a desembargadora-presidente estiver no exercício temporário do Poder Executivo, a Presidência do TJAC é exercida pela decana desembargadora Eva Evangelista, pelo fato de o vice-presidente do TJAC, desembargador Luís Camolez também cumprir agenda fora do Estado.

A desembargadora Regina Ferrari disse ser uma satisfação contribuir com o estado mais uma vez como chefe de Estado. Ela assume em exercício até segunda-feira, 24. A medida segue a determinação prevista na Constituição Estadual do Acre, artigo 71.