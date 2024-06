Podemos não avisou deputados do partido sobre aliança com Tião Bocalom, diz André Vale

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O deputado estadual André Vale (Podemos) se manifestou neste sábado (22), sobre o apoio de seu partido a pré-candidatura à reeleição na Prefeitura de Rio Branco de Tião Bocalom, declarada ontem (21) em por meio de rede social. De acordo com o parlamentar, nem ele, nem seu colega de casa, Fagner Calegário (Podemos), foram consultados sobre a aliança com o Progressistas.

De acordo com a nota enviado por meio de assessoria de André Vale, ele e Fagner Calegário não se opõem à aliança, mas os parlamentares foram pegos de surpresa por não terem sido consultados.

“Fiquei sabendo agora, pelo ac24horas, que Ney Amorim, presidente estadual do Podemos, fechou um acordo de parceria com o atual prefeito e pré-candidato à reeleição, Tião Bocalom, declarando que o Podemos está junto com ele. No entanto, o presidente estadual não consultou nenhum dos dois deputados do partido: Fagner Calegário e eu, André Vale”, afirma a nota.

O comunicado enviado à imprensa também lembra que Fagner Calegário é líder do partido na Assembleia Legislativa, e mesmo assim, segundo assessoria de Vale, “a cara” do Podemos na casa que legisla o estado não foi informada sequer do encontro do prefeito com Ney Amorim, que é o presidente do partido e responsável pelo anúncio da aliança. “Achei estranho não terem comunicado aos dois deputados do partido”, conclui a nota citando fala de André Vale.

A aliança do Podemos com Tião Bocalom foi selada em um encontro entre Ney Amorim, presidente estadual do partido, o prefeito, e o pré-candidato a vice-prefeito da chapa, Alysson Bestene.

Numa das fotos que deu publicidade à união, estão Bocalom, Alysson Bestene, assessores do Bocalom, o secretário da Casa Civil de Bocalom, e dirigentes do Progressistas. Do Podemos, por outro lado, está Ney Amorim.