Podemos de Ney Amorim fecha apoio a reeleição de Tião Bocalom

O prefeito Tião Bocalom (PL) anunciou na noite desta sexta-feira, 21, a adesão do partido Podemos à aliança de partidos em prol de sua reeleição à prefeitura da capital acreana em outubro deste ano.

Segundo o Chefe do Executivo Municipal, o encontro foi produtivo com os membros do partido liderado pelo presidente e subsecretário de esportes do estado, Ney Amorim. “É com muita alegria que anuncio o apoio do partido Podemos à nossa pré-candidatura à prefeitura de Rio Branco! Tivemos uma conversa bastante produtiva e construtiva, onde nossos pensamentos e valores convergiram, e tenho certeza de que será uma aliança que irá agregar muito ao nosso projeto, cujo maior foco é o bem-estar da nossa querida população”, declarou.

Bocalom, que esteve acompanhado de seu pré-candidato a vice, Alysson Bestene, agradeceu o apoio de Ney Amorim. “Muito obrigado, querido Ney Amorim, presidente do partido em nosso estado, e a todos pelo carinho e recepção. Vamos juntos!”, comentou.