Luz rebate MP, chama Germano de intolerante e mantém PL que proíbe crianças na Parada

O vereador e líder da prefeitura, João Marcos Luz (PL), se posicionou nesta quarta-feira, 19, acerca das manifestações contrárias do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Estado do Acre, e afirmou que o projeto que proíbe a participação de crianças e adolescentes na Parada LGBTQIA+ na capital será mantido em tramitação na Câmara Municipal de Rio Branco.

O parlamentar rebateu os documentos dos órgãos controladores e disse que não vai aceitar ativismo. “Com certeza não aceitaremos advocacia nem ativismo do Ministério Público. O Ministério Público é para fiscalizar se é constitucional, se não é constitucional, e para dar alguma orientação, ponto. Esta casa aqui tem uma proposta. Então, nós vamos atender à nossa procuradoria, temos as comissões, temos o plenário que é soberano, enfim, o que nós queremos é que as nossas crianças não participem de atividades que, no nosso entendimento, são para pessoas adultas. Lá tem cena de lascívia, lá tem bebida alcoólica, lá não é lugar apropriado para a participação de nossas crianças, principalmente agora que a LGBT nacional, e isso se estende a todos os estados, está lançando um bloco de crianças trans. Isso é um absurdo, uma imoralidade, uma perversidade e nós não vamos aceitar isso na nossa cidade”, declarou.

Quanto à declaração do secretário da associação dos homossexuais do Acre, Germano Marino, João Marcos afirmou que o ativista é intolerante e garantiu que Marino se aproveita do movimento para conseguir cargos no governo. “A minha opinião é que ele é um intolerante à verdade, ele está sendo contra o que é óbvio. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente que diz claramente no seu artigo 72 que criança não pode frequentar locais inapropriados, como bares, casas de show, motéis, e a parada gay virou um local inapropriado justamente por conta dos organizadores, que não estão preservando o movimento. O senhor Germano muitas vezes se aproveita do movimento para pegar cargos no governo e não defende a sua categoria. Tem muita gente que é contra ele, ele não é unanimidade. O debate vai ser para mostrar quem é quem. O pilar é a defesa de nossas crianças”, ressaltou.

O líder da prefeitura disse também que, assim que o projeto tramitar nas comissões do parlamento mirim, ele deverá propor uma audiência pública com o intuito de debater o assunto. “Nós vamos fazer a audiência pública desse projeto. Esse projeto não vai ser votado de qualquer maneira, nós queremos um debate franco com a sociedade. Eu acho inclusive que nós temos que ampliar o debate. Agora, eu estou na minha prerrogativa de legislar. Não vou abrir mão dela. E obviamente nós vamos acompanhar o debate”, concluiu.