Concurso do Detran tem mais de 24 mil inscritos no Acre

O Instituto AOCP, organizador do concurso do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), contabilizou 24.203 inscrições até a última quarta-feira, 5 de junho, data limite de inscrição. O concurso oferece 91 vagas.

As provas objetivas estão agendadas para o dia 28 de julho. A lista dos candidatos com inscrições deferidas foi publicada na edição do Diário Oficial do Acre desta segunda-feira (10).

As vagas disponíveis abrangem as carreiras de Agente de Autoridade de Trânsito, Analista de Sistema e de Trânsito, Assistente de Trânsito, Contador, Engenheiro Civil, Examinador de Trânsito e Pedagogo. Os salários para essas posições variam de R$ 7.015,71 a R$ 9.561,76.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva para todos os cargos, além de teste de títulos, Prova de Aptidão Física, Exame Psicotécnico, Exame Médico e Toxicológico, Investigação Criminal e Social, e Curso de Formação, conforme a função escolhida.

Os profissionais selecionados atuarão não só na capital, mas também nos municípios de Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Brasiléia, Acrelândia, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Walter, Rodrigues Alves e Senador Guiomard.