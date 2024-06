Alan, Bittar, Gladson e Mailza a chapa dos sonhos da direita 2.0!

Com a recente decisão do partido PP de formar aliança com o prefeito Tião Bocalom, a diretoria do PSDB está considerando seriamente a possibilidade de lançar um candidato próprio à prefeitura de Rio Branco. Originalmente, os membros do PSDB, por fazerem parte da base governamental, desejavam indicar o vice de Alysson Bestene. No entanto, a situação mudou e agora o partido busca fortalecer sua posição nas próximas eleições municipais, com vistas às eleições de 2026. O tucano avalia que a ex-deputada Vanda Milani e o ex-reitor da UFAC, Minoru Kinpara estão a altura da disputa, assim, o PSDB planeja estabelecer uma presença mais marcante no cenário político e criar uma base sólida para as futuras eleições. “Um dos nossos objetivos é tentar eleger dois deputados federais em 2026”, salienta o...