Uma voz contra o machismo

PELO o que se sabe, o município de Capixaba nunca teve uma mulher eleita prefeita. Foi governado até o momento só por homens. Quem vai tentar quebrar esse tabu do machismo é a vereadora mais votada do município, Sara Frank (MDB) -foto- com forte atuação na área rural. Ela terá como vice o Serraria, que já foi prefeito de Capixaba por duas vezes, formando uma chapa eclética, já que Serraria tem o seu nicho na área urbana do município. A campanha em Capixaba será por dias melhores e uma voz da mulher contra o machismo na política. O lugar da mulher é onde ela quiser estar, inclusive, na política.

BRIGA DE FOICE

O fato do candidato Rodrigo Damasceno (PP) despontar como altamente competitivo a prefeito de Tarauacá, virou uma briga de foice para escolha do vice da sua chapa. Quem entrou na disputa para indicar o nome foi o deputado Manoel Moraes (PP), que defende como vice seu cunhado Adson Leite, figura por demais conhecida no município. Rodrigo só escuta e até o momento não manifestou preferência.

MUITO DIFÍCIL

O GOVERNADOR Gladson pediu ao presidente Lula sua ajuda para trazer o Flamengo para jogar no Acre, na reabertura do Arena da Floresta Alguém precisa dizer ao Gladson que o Lula é corintiano e não flamenguista.

NOCAUTEOU TODOS

O GRUPO do União Brasil está cobrando do Gladson que entregue ao partido a secretaria de Ação Social de porteira fechada. Todos que tentaram pressionar e colocar o Gladson na corda foram a nocaute. Não creio que o Gladson vá beijar o sapato da turma do UB. Seria um ato de rendição.

O ENREDO É OUTRO

ESSA turma do União Brasil não entendeu ainda que o Gladson não depende do apoio ou não do União Brasil para se eleger senador, seus votos são pessoais. A prova é que se elegeu governador derrotando os maiores partidos do Acre. Não precisa, pois, lotear o seu governo.

VIVI PARA VER

VIVI para ver o prefeito Tião Bocalom bater de frente com a extrema direita e se tornar um ecologista e defensor da preservação da Amazônia. Foi o que deu para deduzir ao vê-lo encher o Chico Mendes (que defendeu esses princípios) de elogios, o considerando como “Grande líder seringueiro”. O Boca virou ecologista.E Chico Mendes seu novo ícone.Viu, Marina Silva!

CANDIDATURA COM MEL

A BRIGA entre o PP, MDB, PCdoB, em Tarauacá, para ver quem vai indicar o vice do candidato a prefeito Rodrigo Damasceno (PP), é explicável: Rodrigo tem o mel do favoritismo até aqui na corrida pela prefeitura.

A CHITA É DE OUTRA COR

O GRUPO do Fábio Rueda anda reclamando que o Gladson não cumpriu o acordo de entregar também a Secretaria de Ação Social para a turma, e faz pressão. Todos que tentaram colocar o Gladson nas cordas foram derrotados por ele. O Gladson se faz de besta, mas não esse besta que pensa, para lotear seu governo.

COMO BRIGAR?

É muito amadorismo pensar que o deputado Arlenilson Cunha, lotado de cargos no governo, iria brigar com o governador Gladson Cameli, por conta da direção do IAPEN. Vão os anéis e ficam os dedos.

CORRE POR FORA

QUEM corre por fora com uma campanha articulada no setor Saúde, é o sindicalista Aiache, candidato a vereador pelo PP. Está na chapa mais forte desta eleição: só cobra criada.

FORA DE COGITAÇÃO

QUEM pensa o contrário trate de tirar o cavalo da chuva: o senador Alan Rick (UB) não vai abrir mão de disputar o governo em 2026, sendo o preferido em todas as sondagens. A cada dia que passa vai se tornando a bola da vez na maratona para o Palácio Rio Branco.

NÃO É POR FALTA

LANA VAZ (PSDB), Gabriela Câmara (PP), Elzinha Mendonça (PP), Lucilene da Droga Vale (PP), Degmar Kinpara (PSDB), Lene Petecão (UB) estão entre os nomes mais fortes na disputa para vereador na capital. Uma pela outra, só fera! Não é por falta de mulher candidata que o número de vereadoras deixará de aumentar na Câmara Municipal de Rio Branco.

DESTAQUE DA LEGISLATURA

O GRANDE destaque da atual da fraca legislatura da Câmara Municipal de Rio Branco é a vereadora Elzinha Mendonça (PP). Por vários motivos: fez um mandato independente, sem cargos na prefeitura; e, foi uma rara voz que fiscalizou e fez cobranças ao prefeito Tião Bocalom de melhorias para a cidade, sendo crítica quando foi para ser. Tem cacife para buscar a reeleição.

AGORA É CAMPANHA

A Jéssica Sales (MDB) já tinha feito o lançamento da sua pré-campanha para a prefeitura de Cruzeiro do Sul. Ontem, foi a vez do prefeito Zequinha Lima (PP) e aliados fazerem a festa. Daqui para frente é campanha e a briga direta pelos votos nos bairros.

AGUARDAR AS PESQUISAS

COM AS duas candidaturas a prefeito de Cruzeiro do Sul nas ruas, agora é aguardar a próxima pesquisa para saber se depois dos atos de lançamento da Jéssica e do Zequinha, ocorreu alguma mexida no quadro.

OITO NA DISPUTA

SAUDADES do poder. Oito ex-prefeitos petistas estão disputando este ano eleição para prefeito. São eles : Neidinha (Epitaciolândia), Burica (Rodrigues Alves), Marcus Alexandre (Rio Branco), Itamar de Sá (Marechal Thaumaturgo), Leila Galvão (Brasiléia), Jerry Correia (Assis Brasil). Zé Maria (Porto Acre) e Rodrigo Damasceno (Tarauacá). Todos por partidos tradicionais adversários do PT.

TELHADO DE VIDRO

O MORAL da história é que não se pode jogar pedra na casa do vizinho, quando o telhado da sua casa é de vidro. Falam e demonizam o PT, mas quando os partidos conservadores precisam de candidatos a prefeito recorrem a quadros oriundos do PT.

FAZENDO FIGA

O SENADOR Márcio Bittar (UB) declarou que seu candidato ao governo, é o senador Alan Rick (UB). Há quem diga que o Bittar fez a fala fazendo figa com as duas mãos para trás. Não duvido de nada, o Bittar é sagaz.

COM A EX-CUNHADA

AO contrário do que pensava o candidato Gilson da Funerária (PSD), ele não terá o apoio da vice-governadora Mailza Assis (PP), que apoiará a candidatura da prefeita Rosana Gomes (PP), irmã do seu ex-marido James Gomes. Foi o que tem dito Mailza nas suas entrevistas.

APOIO DECLARADO

O SENADOR Márcio Bittar (UB) já declarou apoio à candidatura de Jéssica Sales (MDB) a prefeita de Cruzeiro do Sul. Cita como argumento os laços de amizade com a família Sales.

VOTO VENCIDO

O SENADOR Alan Rick (UB) defendia uma aliança com o MDB em Mâncio Lima para apoiar o forte candidato Chicão (MDB). Mas os deputados federais Eduardo Veloso (UB) e Coronel Ulysses (UB) optaram pela candidatura própria do Andinho, que nas pesquisas não aparece como favorita.

FRASE MARCANTE

“Nunca escreverei uma palavra para lamentar a vida. Da saudosa poetisa, Cora Coralina.