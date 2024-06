Padre candidato em Xapuri rebate Massimo Lombardi: “Jesus era de esquerda, sim!”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Em Xapuri, a afirmação do padre Massimo Lombardi no Bar do Vaz de que a pré-candidatura do padre Antônio Menezes, da Paróquia de Xapuri, ao cargo de vice-prefeito não conta com o apoio da igreja teve grande repercussão na cidade, que já está envolvida pelo clima das próximas eleições municipais deste ano.

Menezes é filiado ao PSB e compõe a chapa da aliança liderada pelo PT, que escolheu como pré-candidato a prefeito o recém-chegado ao partido Erivélton Soares, professor da rede estadual de ensino e ex-vereador. O ainda pároco de Xapuri não ficou calado com as asseverações de Lombardi, e respondeu por meio das redes sociais.

Em um comentário na postagem da entrevista pelo ac24horas no Instagram, ele afirmou que Massimo falou besteira. “Admiro muito o padre Massimo, mas dessa vez ele falou besteira”, não especificando, entretanto, a que ponto das afirmativas de Lombardi se referia.

No Facebook, ele rebate Lombardi quando diz que Jesus não é de esquerda ou de direita. “Jesus era de esquerda sim. Será que o padre não estudou a vida de Jesus?”, questiona em tom irônico. Em seguida, ele diz: “Leiam os Evangelhos e compararem. Jesus era de esquerda, sim, 100%”.

Procurado pela reportagem, o padre Antônio Menezes, que ainda está no cargo de pároco de Xapuri, falou a respeito de suas respostas a Massimo Lombardi. Sobre a opinião de que a igreja não o apoia em sua pré-candidatura, ele afirmou que era necessário fazer uma explicação.

“Quando falamos de igreja, há dois tipos de igreja: a igreja templo e a igreja povo. A igreja prédio não vota, mas a igreja povo foi quem me encorajou a entrar na política. Claro que não são todos, pois na Igreja Católica tem gente de direita, esquerda e centro. Mas os próprios católicos me encorajaram”, garantiu.

A respeito de Massimo Lombardi ter dito que o cargo de vice-prefeito é ‘zero à esquerda e não vale absolutamente nada’, Menezes disse que ele está equivocado. “Todo mundo tem o direito de falar o que não deve uma vez ou outra. Jamais vou ficar chateado com ele por ter dito isso. Eu o amo e admiro”, afirmou.

Sobre o debate de Jesus ser de esquerda ou de direita, Antônio Menezes pontuou que sua contestação à afirmação de Lombardi foi com o significado de que ele era de todos os lados e não apenas de uma minoria.

“Jesus não era apenas da direita, da esquerda ou de centro. Ele era de todos os lados. Igual eu, que indo para a política, não vou estar apenas de um lado. O bom político tem que estar com todos, estar com o povo. Eu tenho que trabalhar com todos”, acrescentou.