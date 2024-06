Massimo: “pré-candidatura de padre em Xapuri não tem apoio da igreja”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Em entrevista concedida no Bar do Vaz nesta terça-feira, 4, o padre Massimo Lombardi expressou que a potencial candidatura do padre Antônio Menezes, pároco de São Sebastião e uma das personalidades mais reconhecidas de Xapuri, para o cargo de vice-prefeito não possui o respaldo nem as orientações da igreja.

Padre Massimo também comentou sobre a eficácia do cargo de vice-prefeito. “Ser candidato a vice é zero à esquerda, não vale absolutamente nada. Se ele ganhar, ele não vai fazer nada. Nada de nada. Mas o padre que se candidata, adianto, não segue as orientações da igreja. Porque os padres, ao contrário dos pastores, têm uma norma. Eles têm que se dedicar mesmo à pastoral”, disse.

Anúncios

O religioso assegurou que o compromisso dos padres deve ser com a missão pastoral da Igreja. “Tem que se dedicar mesmo à pastoral. Você pode transformar uma cidade através de uma conscientização, de boas ações. De boas ações, organizando o povo, orientando as crianças, os jovens e os adultos para o respeito dos outros, para criar associações, para criar comunidade, para visitar as famílias”, declarou.