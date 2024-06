Marcus lidera disputa da prefeitura e Alysson não mudou panorama

A ÚLTIMA pesquisa do sério instituto DELTA – publicada pelo site Notícias da Hora – não trouxe nenhuma novidade na corrida pela prefeitura de Rio Branco. Marcus Alexandre (MDB), que em todas as pesquisas realizadas ano passado e este ano, como essa mais recente, continua na dianteira com boa folga, o que mostra uma tendência de voto consolidada. Na pesquisa estimulada do DELTA, Marcus registrou 45 pontos percentuais contra 32 por cento do prefeito Tião Bocalom (PL). Marcus apareceu com 13 pontos à frente de Bocalom (PL), que com base nos votos válidos da eleição de 2020 na capital, equivale a uma diferença pró-Marcus em torno de 23 mil votos de dianteira. Some-se a isso a sua rejeição ser menor do que a do seu adversário. A pesquisa do DELTA mostra, também, que a entrada de Alysson Bestene (PP) como vice de Bocalom, não favoreceu a candidatura do prefeito em nada. Pesquisa não decide eleição, mas quando um candidato aparece liderando uma pesquisa atrás da outra mostra uma tendência de votos consolidados. A campanha não começou. Ainda há muita água para passar por baixo da ponte, mas o quadro de momento indica que o prefeito Tião Bocalom (PL) não conseguiu colar nos números do seu adversário, em que pese ter melhorado seus índices. Ninguém ganhou ou perdeu a eleição, mas este é o quadro do momento na eleição para a prefeitura da capital.

NÃO MEXE

QUEM apareceu na pesquisa do DELTA longe de quebrar a polarização entre as candidaturas do Marcus Alexandre (MDB) e o prefeito Tião Bocalom (PL), foi o deputado Emerson Jarude (NOVO), que não conseguiu pontuar em dois dígitos. É um candidato qualificado, mas pesa contra ele ser candidato por um partido sem a estrutura dos adversários. Mas, ainda assim, pode sair dessa eleição maior do que entrou, em todos os sentidos, principalmente, na projeção política do seu nome para embates futuros.

FORA DO CENÁRIO

SEGUNDO fontes do MDB, a escolha do advogado Tota Filho (PSD) para vice da candidata Jéssica Sales (MDB), está fora das discussões, por ele ser sócio de um escritório de advocacia com o chefe de gabinete civil do governo Gladson, Jonathan Donadoni, o que tira a sua independência política. Aliás, a sede do escritório de ambos é uma das obras mais imponentes de Cruzeiro do Sul.

AGORA VAI!

A ex-candidata ao Senado, Márcia Bittar (PL), apareceu na rede social hipotecando apoio à candidatura da chapa Tião Bocalom (PL) para prefeito e de Alysson Bestene (PP) como vice. Agora vai……

NÃO PEDIU NADA

O SENADOR Márcio Bittar (UB) disse ao BLOG não ter nenhum indicado em cargo da prefeitura de Rio Branco e nem reivindicou espaço no governo. “O que defendi, não deu certo, que era o governo nomear um deputado federal do União Brasil como secretário, para o Fábio Rueda (UB), assumir como suplente o mandato na Câmara Federal”, pontuou Bittar.

FATOS DISTINTOS

OS VOTOS do Gladson são pessoais, estão acoplados na sua simpatia. Você vota nele, mas não em que ele pedir; porque simpatia é algo intransferível. E a sua candidatura ao Senado em 2026 – seja quem for futuro o prefeito de Rio Branco – tem luz própria e não depende de prefeito.

NÃO SERÁ FÁCIL

EM FEIJÓ, não será fácil derrotar a candidatura do Delegado Railson Ferreira. Foi uma candidatura que pegou vento, caiu na graça popular. Sua vitória será um golpe duro nos caciques políticos que há décadas dominam Feijó.

MDB APOSTA NELA

O MDB vê como um nome que disputa com chance a prefeitura de Capixaba, o da vereadora Sara Frank (MDB), que terá como vice da chapa o ex-prefeito Serraria, político tradicional daquele município.

NÃO MAIS ESPAÇO

O SENADOR Alan Rick (UB) não é burro para não ter sentido ainda que não se encontra no plano regional do partido para a eleição de 2026. Se continuar na sigla estará dando um tiro no próprio pé.

NADA IMPEDE

A vice-governadora Mailza Assis (PP) não faz política, não tem projeção na mídia, mas nada a impede de ser candidata a governadora em 2026, mesmo porque estará no comando do estado; com o natural afastamento do Gladson para ser candidato a senador.

É BOM NÃO MENOSPREZAR

NÃO é recomendável os adversários menosprezar a força eleitoral do deputado Manoel Moraes (PP), na disputa da prefeitura de Xapuri, com seu candidato Maxsuel Maia. Moraes sabe articular uma campanha como poucos parlamentares que conheço.

SEM ISSO, O BOI NÃO DANÇA

A chapa de candidatos a vereadores do PSD de Rio Branco, não é a oitava maravilha do mundo. Se o senador Sérgio Petecão (PSD) não der condições para a turma tocar a campanha, o seu partido pode acabar não elegendo um vereador na capital. O que seria um desastre para sua imagem e nada bom para seus planos em 2026.

SUMIU DA POLÍTICA

QUEM deu uma sumida da política foi o ex-deputado Ney Amorim (PODEMOS). Não fosse ter cometido o erro de ter disputado o Senado numa dobradinha suicida com Jorge Viana (morreram abraçados), seria hoje um deputado federal com protagonismo nas decisões políticas. Sem mandato, ninguém é protagonista.

MAIOR QUE AS PERNAS

A META do ex-deputado Jenilson Leite (PSB) é ser candidato a governador em 2026. É natural um político sonhar alto, mas não pode dar um passo além das pernas, sem antes avaliar o seu potencial de estrutura. Jenilson viveu isso na sua candidatura ao Senado. A falta de uma estrutura partidária foi um entrave na sua campanha.

SERIA UNANIMIDADE

O FLAVIANO MELO como vice na chapa do Marcus Alexandre (MDB), seria unanimidade dentro do partido. Só que, o Flaviano nem admite discutir a possibilidade. Está fora da política. Pendurou as chuteiras.

COMPOSIÇÃO PROVÁVEL

O MDB pode estar na mesma chapa do PP, em Tarauacá, indicando o vice do candidato a prefeito Rodrigo Damasceno (PP). Rodrigo é visto como favorito até entre os adversários.

SAIU POR CIMA

QUEM saiu por cima na confusão que viveu no PP, por tentar impedir uma aliança com o prefeito Tião Bocalom (PL), foi a deputada federal Socorro Neri (PP). Seu nome aparece bem avaliado em sondagens para a eleição majoritária de 2026, mesmo sem ter falado que será candidata a senadora.

ERA UMA VEZ UMA PRAÇA….

QUEM conheceu a Praça dos Tocos quando foi construída, só tem a lamentar o abandono do local pela prefeitura de Rio Branco. De um local aprazível para a população, virou um local tomado por viciados em drogas.

FRASE MARCANTE

“Os verdadeiros analfabetos são aqueles que aprenderam a ler mas não lêem”. Mário Quintana.